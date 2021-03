Brasil impone multa millonaria a Apple por vender el iPhone sin cargador y por publicidad engañosa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Por vender el iPhone sin cargador y difundir publicidad engañosa sobre la resistencia al agua de este dispositivo, autoridades de Brasil impusieron a la compañía tecnológica estadunidense Apple una multa cercana a los dos millones de dólares.

El organismo gubernamental Procon de Sao Paulo publicó un comunicado en el que dio a conocer la sanción a Apple Computer Brasil por prácticas que violan el Código de Protección al Consumidor.

La sanción por el monto de 10 millones 546 mil 442.48 reales brasileños (equivalentes a un millón 876 mil dólares estadunidenses) se aplicará por vía administrativa y la empresa tiene derecho a la defensa, expuso.

“Apple cometió una práctica abusiva al vender un modelo de teléfono inteligente sin el adaptador del cargador de corriente, un accesorio necesario y esencial para su funcionamiento”, estableció el Procon.

Después de las quejas registradas por los consumidores sobre la venta de modelos de teléfonos inteligentes sin el accesorio, el organismo notificó a la empresa pidiendo explicaciones.

“Preguntas sobre si hubo una reducción en el precio del dispositivo iPhone 12 debido a la eliminación del accesorio; cuáles fueron los valores del dispositivo vendido con y sin el adaptador y sobre la reducción efectiva en el número de adaptadores producidos fueron algunas de las preguntas que la empresa hizo y no respondió”, detalló Procon.

Publicidad engañosa

La dependencia indicó además que los consumidores se quejaron de que sus teléfonos inteligentes iPhone 11 Pro, cuya publicidad afirmaba ser resistente al agua, tenían problemas sin que la empresa los reparara.

“Cuando Procon-SP le preguntó, la compañía informó que la resistencia al agua no sería una condición permanente del dispositivo y podría disminuir con el tiempo; y que para evitar daños por líquidos, los consumidores deben dejar de nadar o bañarse con el teléfono inteligente y usarlo en condiciones de humedad extrema”, detalló el organismo.

Sin embargo, los anuncios del modelo se promovieron con frases como: "pruebas rigurosas y mejoras ayudaron a crear un iPhone duradero que es resistente al agua y al polvo", "resistente al agua hasta 4 metros durante 30 segundos", "hecho para aguantar salpicaduras e incluso un baño”, con imágenes del celular recibiendo chorros de agua a los lados y en la parte superior, siendo usado bajo la lluvia y en un recipiente del líquido.

Problemas después de la actualización del sistema

Procon de Sao Paulo también recibió quejas de consumidores que informaron problemas con algunas funciones de sus dispositivos después de actualizar el sistema.

“A pesar de haber sido notificado, Apple no brindó explicaciones sobre varias preguntas formuladas, al no brindar información de interés para los consumidores y hacer imposible verificar cualquier conducta lesiva para ellos”, aseveró.

Cláusulas abusivas

Al analizar el plazo de garantía del producto, Procon verificó que Apple impone algunas condiciones abusivas, continúa el comunicado.

“En una de ellas, la empresa está exenta de todas las garantías legales e implícitas y contra defectos ocultos o no aparentes; en otro informa que ‘el software distribuido por Apple, ya sea de la marca Apple o no (incluido, entre otro software del sistema), no está cubierto por esta garantía’ y que ‘Apple no garantiza que el funcionamiento del producto Apple será ininterrumpido o sin errores’”.

Con estas cláusulas, aseveró Procon, la empresa se exime de responsabilidad por problemas con productos o servicios y viola el artículo 51 I del Código de Protección al Consumidor.

Existe otra cláusula que estipula que la empresa puede solicitar autorización para cargar en tarjeta de crédito el valor del producto o recambio y los gastos de envío, añade.

“Tal cláusula es injusta y no respeta el artículo 51 IV en la medida en que transfiere al consumidor el riesgo de la actividad y el costo de cumplir con la garantía, vulnerando el principio de buena fe, equilibrio y vulnerabilidad del consumidor y poniéndote en una desventaja exagerada”.

La empresa no reparó el dispositivo

Apple no solucionó un problema presentado por un dispositivo comprado en el extranjero dentro del plazo establecido por la ley, que es de 30 días, expuso además el órgano dedicado a la protección de los consumidores.

“Al no solucionar el problema del smartphone de Apple adquirido en el exterior, pero también comercializado en Brasil, la empresa incorporada en este país como distribuidora y proveedora de servicios de asistencia técnica para productos Apple, incumplió el artículo 18 del Código de Defensa y Protección al Consumidor”, indicó Procon.

Ante las infracciones cometidas por la empresa, el director ejecutivo de Procon, Fernando Capez, declaró: “Apple necesita entender que en Brasil existen sólidas leyes e instituciones de protección al consumidor. Necesita respetar estas leyes y estas instituciones”.