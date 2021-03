Mexicana de la UNAM, la primera en el mundo en acreditar esta subespecialidad del Colegio Europeo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La investigadora universitaria Elein Hernández Trujillo se convirtió en la primera mexicana en el mundo en acreditar la subespecialidad en Ciencia, Ética y derecho del Bienestar Animal (AWSEL) del Colegio Europeo de Bienestar Animal y Medicina del Comportamiento (ECAWBM).

En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detalló que la también académica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán fue la primera en obtener todos los requisitos para la certificación y ahora forma parte de la organización europea.

“El Colegio es relevante, pues tiene importante voz en dilemas internacionales, por lo que es un honor pertenecer al grupo de miembros en el tema de bienestar animal”, dijo Hernández Trujillo.

La médica veterinaria zootecnista explicó que el ECAWBM, perteneciente a la Junta Europea de Especialización Veterinaria (EBVS), pide a los solicitantes un currículum con aportaciones al área, pruebas como la realización de una residencia, cursar materias y exámenes escritos y orales, y la publicación de artículos en revistas indexadas, entre otros aspectos.

“Son tantos los requisitos y el Colegio es relativamente nuevo, que nadie había cubierto todos los requisitos, entonces soy la primera en pasar”, comentó.

Para validar el conocimiento de una persona en bienestar animal, el Colegio pide experiencia práctica clínica y la elaboración de 160 reportes de casos a lo largo de cuatro años, mismos que ella realizó mientras hacía sus estudios de doctorado en la Universidad de Guelph, en Canadá.

“Durante cuatro años trabajé en el departamento de Patobiología de la Universidad Guelph, para completar mi grado de doctorado y colectar los casos clínicos para la certificación. No fue sencillo, ya que el proceso estaba enfocado para médicos veterinarios europeos con doctorado; me exigieron más casos y otros requisitos por no haber estudiado en Europa, pero eso no me detuvo y el objetivo se logró”, apuntó.