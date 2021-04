Facebook centró políticas contra manipulación en naciones ricas a costa de las pobres

MADRID, Esp. (Portaltic/EP).- Facebook centró sus esfuerzos de moderación en los casos de manipulación política en su plataforma que afectan a países ricos y occidentales, pero desatendió abusos importantes que se han producido en países pequeños, pobres y no occidentales, según informes internos publicados por una exempleada de la compañía.

La científica de datos Sophia Zhang, que trabajó en Facebook encargada de la moderación de contenidos, reveló documentación sobre 30 casos de campañas de manipulación con intereses políticos en 25 países distintos, como ha informado una investigación de The Guardian.

En los casos relativos a países como Estados Unidos, Italia, Taiwán, Corea del Sur y Polonia, Facebook actuó de forma rápida, pero en otros países como Afganistán, Irak, Mongolia, México y otros Estados de América Latina, la respuesta fue lenta o inexistente.

En septiembre del año pasado, después de ser despedida, Zhang ya denunció a BuzzFeed News que Facebook "no se preocupaba lo suficiente como para parar" la desinformación política, y alertó sobre una campaña en Azerbaiyán, en la que el presidente Ilham Aliyev y su partido, el Nuevo Partido de Azerbaiyán o YAP, utilizaron cuentas falsas para atacar a la oposición.

La exempleada de la red social reconoció entonces "haber tomado personalmente y sin supervisión decisiones que han afectado a presidentes de países" e "importantes políticos de todo el mundo", incluyendo países como España, Italia, Irak, Indonesia, India, Ucrania, Brasil, Bolivia, El Salvador y Ecuador.

Ahora, Zhang aseguró que "se está haciendo mucho daño en Facebook al que no se está respondiendo porque no se considera un riesgo de relaciones públicas" para la compañía de Mark Zuckerberg, como recoge The Guardian.

Entre los principales aspectos de las campañas de desinformación, Zhang destacó la importancia de las interacciones falsas en cuentas y páginas de Facebook de políticos, con seguidores y 'me gustas' falsos.

Como ejemplos de estas prácticas, la exempleada señaló que el 90% de la actividad falsa en agosto de 2018 en Honduras benefició a la campaña del actual presidente, Juan Orlando Hernández.

Debido a lo que se ha considerado como "lagunas" en las políticas de moderación de la red social, en Azerbaiyán el partido del presidente Aliyev ha seguido utilizando Facebook para publicar millones de comentarios en páginas de noticias con información falsa sobre políticos de la oposición.

En el caso de Azerbaiyán, en muchos casos los comentarios falsos se publicaban a través de páginas falsas asociadas a perfiles de usuarios reales, creadas poco tiempo antes de realizar las publicaciones de desinformación.

La investigación de The Guardian recoge que Facebook tardó casi un año en eliminar la red de actividad falsa de Honduras, mientras que en el caso de Azerbaiyán tardó 14 meses, y que en ambos casos volvieron a publicarse campañas similares que pasaron los filtros de moderación iniciales de la plataforma.

Entre los casos que se dejaron sin investigar, el reportaje señala una red de comentarios falsos asociada al gobierno de Albania, otra red de cuentas falsas que apoyaban a uno de los candidatos de las elecciones presidenciales de Bolivia de 2019, y otros casos similares en Túnez y Mongolia.

Ante las quejas de Zhang a sus superiores cuando esta formaba parte de Facebook, el vicepresidente de Integridad de la compañía, Guy Rosen, le respondió que solamente se priorizaban las investigaciones sobre redes de desinformación coordinadas "en Estados Unidos y Europa occidental y de atacantes como Rusia e Irán".

Este comentario hace referencia a un conocido caso de interferencia política en Facebook, que tuvo lugar en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, en las que se impuso Donald Trump, cuando se produjeron injerencias por parte de cuentas falsas como parte de campañas originadas en Rusia e Irán.