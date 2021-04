Advierten en TikTok sobre un reto para violar a mujeres el próximo 24 de abril

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Usuarios de la plataforma TikTok en Estados Unidos denunciaron una tendencia denominada #April24th2021, donde supuestamente hombres están organizando el “día nacional de las agresiones sexuales y las violaciones”.

Muchos tiktokers han organizado videos advirtiendo a las mujeres tener cuidado el próximo sábado porque el tema se ha viralizado en las últimas horas.

IMPORTANTE uD83DuDEA8

Se ha viralizado el hashtag #April24th2021

En Estados Unidos, un grupo de personas ha decidido establecer el 24 de Abril como el Día Internacional de la Violación y a través de un reto de tiktok, consiste en violar y abusar del mayor número de mujeres. BOCHORNOSO — Borja Cuñado uD83CuDF99? (@Borjiuus7_) April 20, 2021

Con el hashtag #april24 que, alrededor de las 16:00 horas tenía 12.7 millones de visualizaciones, y el #24th_april_2021 que tiene 95 millones de vistas, se advierte sobre este fenómeno.

CHICXS, IMPORTANTE uD83DuDEA8:

Ha nacido un reto en tiktok, en Estados Unidos, por el que el 24 de abril (EN 4 DIAS), es el día internacional de la violación, y muchos hombres se han propuesto como reto violar y abusar del mayor número de mujeres que puedan.

Por favor, tengan cuidado

RT! — Paot91 lvs CamuD83CuDFE1uD83CuDDF2uD83CuDDFD¡! TENGO LIMIT :( (@Womanxkiwi_) April 20, 2021

“Para que no deslices porque este video es solo una advertencia de lo que suceda el 24 de abril tanto en Estados Unidos como en otros países. Lo más importante es que compartas con todos tus amigos y sobre todo amigas porque esta es una cosa muy seria”, comentó una tiktokera.

Relató que un grupo de estudiantes estadunidenses han publicado un video que ya no aparece porque seguramente se los han borrado, en el cual dicen el 24 de abril de este mismo año, o sea dentro de 3 días, va a ser Día Internacional de las Violaciones.

“O sea, tu vas a poder ir por la calle el 24 de abril y, de tantas mujeres, que te dé tiempo en esa noche estilo purga. No se sabe a ciencia cierta que esto va a pasar, pero sé que muchas personas se han inscrito en esto, así como: ‘si vamos a quedar, vamos a hacer este tipo de cosas porque es el día’. Así que hay que tener mucho cuidado si vas por las calles, vayan acompañadas”.

Una policía respondió a muchos usuarios que les preguntaron qué pensaban de ese día: “Por supuesto no es el Día Internacional de la Violación. No tenemos constancia de que ese día un grupo de hombres vaya a salir a violar a mujeres. Muchas veces, en redes sociales, se comparte contenido inapropiado que está muy lejos de la realidad y que además nos infunde terror y afectar nuestra vida cotidiana. Si ves ese tipo de contenido, denúncialo. Estamos a tu lado para protegerte. Si nos necesitas llama al 091”.

¿A quién se le ocurrió?

No se sabe realmente, pero en el portal TechTimes responsabilizaron a seis hombres quienes aseguraron algo que no es real: que el 24 de abril es legal abusar de otra persona y aunque muchos creen que es una broma de mal gusto, otras se lo están tomando muy enserio y aconsejan extremar precauciones porque quizá alguna persona con problemas mentales podría agredir a otra.

Este es el reto que han estado denunciando en tik tok muchas personas para que se cuiden. Lo hacen tendencia con el hashtag #april24th2021 uD83DuDC9C #NiUnaMenos pic.twitter.com/OHYRg4EQoW — KikiuD83EuDD9CuD83CuDF51uD83CuDF49uD83CuDF45 (@champagnedekiki) April 21, 2021

¿Cuál es la postura de TikTok?

La plataforma TikTok confirmó en un comunicado a “Usa Today” que no ha encontrado el supuesto video original, pero según un portavoz, su equipo de seguridad se mantiene vigilante y eliminarán contenido que violen sus políticas porque mantener la seguridad de su comunidad es su prioridad y no tolerarán contenido que promueva o glorifica los actos sexuales no consentidos, incluyendo la violación o la agresión sexual.