WhatsApp ya prepara la transferencia de chats de Android a iOS

MADRID (Portaltic/EP).- La aplicación de mensajería WhatsApp ha comenzado a probar la función con la que permitirá que sus usuarios transfieran sus chats a teléfonos móviles con sistema iOS, en los que ahora solo se pueden enviar datos a Android pero no al revés.

WhatsApp hizo debutar la función de migración de chats en los teléfonos plegables Samsung Galaxy Z Fold 3 y Flip 3 anunciados en agosto, y posteriormente la extendió a más móviles de la marca surcoreana. Sin embargo, esta característica solo permite transferir los chats desde un móvil iOS en otro Android.

Ahora, como ha advertido el portal especializado WABetaInfo, la aplicación ha comenzado a probar la función que permite el camino inverso: migrar el historial de un móvil Android a otro con iOS.

WhatsApp, que hasta el momento no ha comunicado esta función, podría requerir el uso de un cable físico para conectar ambos móviles -como ya sucede en Android-, así como el uso de una aplicación ex profeso conocida como Move to iOS.