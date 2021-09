Stickers de niña coreana en WhatsApp ya no se deben compartir; mamá prepara demanda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Desde 2019, el expresivo rostro de la niña influencer sudcoreana Rohee, fue convertido en memes y stickers, algo que parecía no molestar a sus padres, hasta que grandes marcas le ofrecieron usar su rostro para promocionarse y, por eso, su madre prepara una demanda para que no se use su imagen sin su autorización.

Su historia comenzó cuando su madre se dio cuenta que su hija de 4 años hacía simpáticos gestos desde que era bebé, que podrían representar cualquier estado de ánimo, por lo que abrió una cuenta en Instagram bajo el nombre de Jinmiran para compartir las imágenes de su expresivo rostro, publicó El Sol de México.

Mucha atención en el uso de imagen de las personas.

-Mamá de niña coreana de stickers y memes prepara demanda -



https://t.co/nr9zSHN21T — Nancy Vázquez Personal Branding (@NanVazy) September 9, 2021

No se imaginó que sus fotos fueron compartidas en redes sociales hasta 2019, año en que la niña se volvió viral cuando comenzaron a crearse innumerables memes y stickers, que están de moda en servicios de mensajería como WhatsApp y son difundidos miles de veces a diario.

Tras la popularidad alcanzada por su hija en Instagram, donde tiene 1 millón 463 mil 936 seguidores, escribió en la biografía: “Don’t copy and capture photos without permission”. (no copie ni capture fotos sin permiso).

Hasta el momento, su Instagram sigue abierto con sus fotos públicas, pero en el momento en que firme grandes contratos con diversas marcas su perfil será privado.

Su madre aseguró que Jinmiran ya tiene contratos para anuncios publicitarios y hasta para participar en programas de televisión, por lo que solo sus padres tienen derecho de reproducir o utilizar las imágenes de la pequeña, quien también ha sido fotografiada y sus imágenes publicadas junto con su hermana Romi.

La madre está buscando demandar a quienes distribuyan los stickers o memes de Rojee sin autorización y si son reproducidas con fines de lucro.

En Instagram, Jinmiran tiene 5 páginas con su nombre y fotografía. Una es de un club de fans titulado “jinmiran_oficial” con 30 mil 16 seguidores y 564 publicaciones y que se dice “fan page” de la real: @jinmiran_, en la que promociona un canal de youtube que redirecciona a la cuenta de Mohsin Siddiq, con solo 88 suscriptores.

Otra se denomina jinmiran.oficial con 34 mil 894 seguidores y 444 publicaciones y que tiene una dirección web que redirecciona a la venta de productos en Amazon, además de la cuenta de correo electrónico JINMIRANOFICIAL@GMAIL.COM como contacto de publicidad. La cuenta fue creada por eu.biank: https://www.instagram.com/eu.biancx/

https://www.instagram.com/jinmiran_/

Le sigue jinmiran__ con 170 mil 421 seguidores y 250 publicaciones que promociona todas sus supuestas cuentas: @_asianbabies, @jinmianofficial, @50kiloyana0, @legalfairys, que no es de la niña, @17loveland que tampoco es de la niña.

Y una más denominada jinmiranofficiall con 2 mil 420 seguidores y 36 publicaciones se promociona con las imágenes de la pequeña sudcoreana.

https://www.instagram.com/jinmiranofficiall/