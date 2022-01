FIFA 22, Call Of Duty y Battlefield 2042, entre los juegos más descargados para PS5 en 2021

MADRID (Portaltic/EP).- FIFA 22, Call Of Duty: Vanguard y Battlefield 2042 son tres de los juegos que más se han descargado para PlayStation 5 (PS5) a través de PlayStation Store en Europa a lo largo del 2021.

Según ha indicado PlayStation en su blog, estos son tres de los títulos que figuran entre los primeros puestos de los 20 videojuegos más descargados para la consola de última generación de Sony.

Se trata de una lista que diferencia los títulos que acumulan más descargas a través de su tienda 'online', PlayStation Store, tanto en Estados Unidos y Canadá como en el continente europeo.

Mientras que el 'Top 3' de los juegos más descargados en Europa está formado por FIFA 22, Call Of Duty: Vanguard y FIFA 21, en Estados Unidos y Canadá han registrado más descargas NBA 2K22, Call Of Duty: Vanguard y Marvel's Spider-Man: Miles Morales.

Otros de los juegos que se mencionan en este listado y que han triunfado entre los europeos son Among Us -disponible tanto en PS4 como en PS5 desde mediados de diciembre del pasado año-, que ocupa el 6º puesto; It Takes Two, que ha recibido recientemente el premio al Mejor videojuego del año en The Game Awards 2021 (9º), o Resident Evil Village (12º).

Cierran la lista Diablo II: Resurrected, Deathloop y Mortal Kombat 11, en los puestos 18, 19 y 20, respectivamente. Estados Unidos y Canadá, también concluye este 'Top 20' con Deathloop, Returnal y Kena: Bridge of Spirits.

FIFA 22, también líder en PS4

Otro de los listados que incluye este comunicado de PlayStation es el que hace referencia a los títulos que han acumulado un número de descargas mayor para PS4. Esta vez, también encabeza la enumeración FIFA 22 en Europa.

Le siguen Gran Theft Auto V, Minecraft, FIFA 21 y Call of Duty: Black Ops Cold War, mientras que entre entre las últimas posiciones se han colocado eFootball PES 2021 Season Update, Among Us y Assasins' Creed Valhalla.

En Estados Unidos y Canáda lideran la clasificación para PS4 Grand Theft Auto V, Call of Duty: Black Ops Cold War y Minecraft, mientras que Gang Beasts, Rust Console Edition y Naruto to Boruto: Shinobi Striker la cierran.

También tienen cabida en este repaso anual los juegos para PlayStation de realidad virtual (VR, por sus siglas en inglés), como son Beat Saber, Job Simulator y SUPERHOT VR. Estos han sido los tres videojuegos más descargados tanto en Europa como en Estados Unidos y Canadá.

Se suman a esta lista Creed en Europa: Cree: Rise to Glory, Swordsman VR, The Walking Dead: Saints & Sinners, GORN, Rick y Morty: Virtual Rick-ality, Vader Immortal: A Star Wars VR Series y Astro Botr Rescue Mission.

En relación a los juegos de descarga gratuita, también denominados 'free-to-play', para PS4 y PS5, los jugadores europeos han optado principalmente por Fortnite, Rocket League y Call of Duty: Warzone; algo en lo que coinciden con los estadounidenses y canadienses.

Apex Legends, eFootball PES 2021 LITE, Brawlhalla, Destiny 2 y Splitgate también se incluyen en el 'Top 10' de los títulos más descargados por los usuarios de PlayStation a través de su tienda 'online' en Europa-