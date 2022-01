El casco PlayStation VR2 tendrá seguimiento ocular y de movimiento para incrementar la inmersión

MADRID. (Portaltic/EP) -PlayStation VR2 es el nombre oficial del nuevo casco de realidad virtual que Sony está preparando para su videoconsola Playstation 5, y que acompañará de un nuevo controlador, VR2 Sense, dos elementos para los que se está desarrollando una nueva entrega específica de la franquicia Horizon.

La tecnología de PS5 se encuentra en la base de los nuevos casco y controlador de realidad virtual, que permitirán a los jugadores experimentar "una mayor variedad de sensaciones" e inmersión en los juegos, como ha detallado la compañía en un comunicado.

Por una parte, el casco, PlayStation VR2, emplea un panel OLED que ofrece una resolución de 2.000 x 2.040 por ojo y tasas de refresco suaves de 90 y 120Hz. En conjunto, permite experimentar las imágenes en 4K HDR y con un campo de visión de 110 grados.

El casco también integra distintos sensores que permiten, por un lado, el seguimiento ocular, para una interacción con el juego más inmersiva en base a la dirección específica en la que mire el usuario. Para ello emplea un sistema de detección de seis ejes (giroscopio y telescopio) y un sensor infrarrojo de proximidad. Y por otro, la monitorización de los movimientos del usuario mediante las cuatro cámaras integradas.

Por su parte, el controlador PlayStation VR2 Sense incorpora un motor háptico produce vibraciones y funciona de forma conjunta con los sensores del casco y el audio tridimensional de la videoconsola para que el usuario pueda experimentar distintas sensaciones, como "el pulso elevado de un personaje durante los momentos tensos, la avalancha de objetos que pasan cerca de la cabeza del personaje o el empuje de un vehículo a medida que el personaje avanza".

Sony ha explicado que el casco VR2 se conectará a PS5 mediante un cable y no requerirá realizar ningún proceso de instalación para comenzar a usarlo. Y ha confirmado que Horizon Call of the Mountain, de Guerrilla y Firesprite, es un juego original que se está desarrollando específicamente para el casco VR de PlayStation.