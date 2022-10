Xbox deja pistas sobre un dispositivo no presentado

MADRID, (Portaltic/EP). - Xbox publicó una imagen en la que se puede identificar un dispositivo todavía no presentado oficialmente por la compañía, que podría tratarse del aparato en el que ha estado meses trabajando para jugar en 'streaming' desde el televisor sin consola.



El CEO de Xbox, Phil Spencer, adelantó a finales de 2020 que su equipo estaba preparando un 'hardware' complementario a su servicio de suscripción Xbox Game Pass. Este aparato no requeriría del uso de una consola para jugar en el televisor y sería compatible con los mandos de Xbox.



La compañía volvió a confirmarlo en junio de 2021, cuando Spencer anunció la llegada de Xbox Game Pass a más pantallas, aunque no especificó más detalles sobre el nuevo dispositivo ni cuándo se produciría su lanzamiento.



El directivo ha publicado recientemente una imagen con motivo del 25 aniversario de Fallout en la que se pueden ver distintas referencias a videojuegos, como una réplica del símbolo del videojuego Fallout Boy, desarrollado por Bethesda, así como carátulas de los videojuegos Life Is Strange y Halo Infinite.



Por otra parte, se pueden ver varios galardones de Ship It de Microsoft y la insignia de Xbox. En esta misma estantería ha llamado la atención un dispositivo desconocido con el logo de la marca integrado, situado junto a un mando de la consola.



Este aparato, que Xbox no ha presentado oficialmente ni tampoco está incluido en su catálogo de productos actualmente comercializables, tiene el aspecto de la Xbox Series S, ya que comparte el mismo color blanco, pero es de menor tamaño. De hecho, esta otra consola también aparece en la imagen, demostrando así que son dispositivos distintos.



Varios usuarios han sugerido a través de Twitter que este dispositivo se podría corresponder con el anunciado por el fabricante hace unos meses, al que le han atribuido el nombre de Xbox Streaming Box. Otros, en cambio, creen que el objeto de la imagen podría ser un disco duro para Xbox Serie S.



Por el momento, Xbox no ha aclarado de qué 'hardware' se trata ni tampoco lo ha hecho Spencer. No obstante, desde la cuenta oficial de Xbox en Twitter también han retuiteado esta imagen, seguida de otra misteriosa referencia. "Ahora, ¿qué dijimos sobre poner prototipos antiguos en la estantería del jefe?" se puede leer en esta publicación.