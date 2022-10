Xbox trabaja en una tienda de juegos móviles para competir con Google y Apple

MADRID, (Portaltic/EP). - Xbox está trabajando en una tienda de juegos móviles que compita directamente con las de Google y Apple, aprovechando las capacidades de Activision Blizzard tras el acuerdo de adquisición anunciado a principios de año.



Microsoft llegó en enero a un acuerdo para comprar la editora y desarrolladora de videojuegos Activision Blizzard por 68 mil 700 millones de dólares (60.326 millones de euros), con la intención de incorporar el catálogo de juegos, que incluye franquicias como Call of Duty, Warcraft, Diablo, Overwatch o Candy Crush, a su suscripción Game Pass.



Este acuerdo está siendo revisado por las autoridades correspondientes en distintos países. En Reino Unido, la Autoridad de la Competencia y los Mercados del Reino Unido (CMA) ha iniciado la segunda fase de la investigación, en la que Microsoft ha tenido la oportunidad de responder a las decisiones adoptadas al finalizar la primera fase.



En esta respuesta, la compañía estadunidense recoge su intención de "crear la siguiente generación de tienda de juegos", con capacidad para operar entre distintos dispositivos, incluidos los móviles, y gracias al contenido que incorpora de parte de Activision Blizzard.



Esta editora cuenta actualmente con una amplia comunidad de usuarios de juegos móviles, gracias a franquicias como Call of Duty y Candy Crush, cuyos juegos pueden encontrarse en Google Play Store y App Store de Apple.



Microsoft busca atraer a esa comunidad de jugadores a una nueva tienda de juegos móviles, Xbox Mobile Platform, según recoge en el texto presentado a la CMA. Su principal atractivo sería un catálogo de juegos populares, aunque reconoce que alejarlos de las tiendas de Google y Apple requeriría "un cambio importante en el comportamiento del consumidor".



La compañía tecnológica es consciente del potencial económico de este movimiento. Los ingresos obtenidos de los juegos móviles "representan más de la mitad de los ingresos de Activison Blizzard en la primera mitad de 2022". y los usuarios móviles suponen unas tres cuartas partes de sus usuarios activos mensuales.



"Microsoft no tiene actualmente una presencia significativa en juegos móviles y la transacción aportará la experiencia muy necesaria en el desarrollo de juegos móviles, marketing y publicidad", defiende la compañía.