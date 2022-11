“MADISON”, el videojuego más terrorífico de todos los tiempos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– De acuerdo con el informe de “Scariest Video Games in 2022”, elaborado por The Science of Scare Project from Broadband Choices, el videojuego “MADISON” se ha convertido en el más terrorífico de todos los tiempos.

Diversos medios han señalado que los científicos realizaron un estudio donde midieron la frecuencia cardiaca y alrededor de 600 personas se atrevieron a meterse en el terror del espeluznante y misterioso juego.

Los especialistas no querían saber la percepción de los participantes, sino los efectos del videojuego en las personas.

“‘MADISON’ hizo que la frecuencia cardiaca de nuestros jugadores se acelerara a 31 BPM –latidos por minuto– por encima de la frecuencia cardiaca promedio en reposo de 65 BPM durante el juego, para una frecuencia cardiaca promedio de 97 BPM, el equivalente a un trote moderado”, indicó el informe.

El juego, desarrollado y distribuido por la empresa argentina Bloodious Games, ocupó el primer puesto y se impuso sobre reconocidos videojuegos como “Alien Insolation”, que se ubicó en el segundo puesto con 95 BPM en promedio, y “Resident Evil”, que ocupó la sexta posición, detrás de “Visage”, “Five Nights at Freddy’s 4” y “Outlast 2”, que ocuparon el tercero, cuarto y quinto lugares, respectivamente.

El argumento de “MADISON” coloca a los jugadores en el papel de Luca, un chico de 16 años que despierta en una habitación oscura. Del otro lado de la puerta su padre le grita iracundo, acusándolo de algo terrible. Luca intenta huir por la casa de sus abuelos que está a un lado, pero descubre que no hay salida y que todo es un plan de un demonio que quiere usarlo.

Como Luca, el participante no tiene ninguna habilidad defensiva o de ataque. Debe buscar objetos que lo hagan avanzar por la casa. Primero encuentra una cámara instantánea tipo polaroid con la que pueden tomarse todas las fotografías que quieran y en algunas se revelan cosas importantes para el videojuego.

La cámara tiene la capacidad de desencadenar acontecimientos paranormales. Buena parte de los puzles se basa en entender cuándo toca usar la cámara y cuándo los objetos que se vayan obteniendo, indicó Hobbyconsolas.

Luca tiene un cuaderno donde, movido por algo, hace extraños dibujos, los cuales deberán ser interpretados para seguir jugando. En el inventario se puede llevar hasta ocho objetos, pero existe una caja fuerte donde se pueden guardar más, como cintas donde un sacerdote va explicando qué está pasando.

Existen eventos aleatorios, cosas desconcertantes, sillas que cambian de lugar, puertas que se cierran, aparecerán monstruos, acompañados de gritos y música estridente, puertas que se mueven, suelos que crujen, truenos que suenan a la distancia con sonidos 3D.

“Con ayuda de una cámara instantánea ‘poseída’, conecta el mundo del más allá con el de los humanos. Resuelve puzles, explora tu entorno y, lo más importante, sobrevive. Durante todo este periplo se te aparecerá ‘MADISON’, el fantasma de una perversa asesina que te obligará a pasar un ritual truculento”, indica la sinopsis del videojuego, que está disponible en PC, PlayStation 4 y 5 y Xbox Series.