Twitch no permitirá crear cuentas con nombres que hagan referencia a sexo o drogas

MADRID (Portaltic/EP).- La plataforma de contenido en streaming Twitch no permitirá crear cuentas que incluyan en su nombre de perfil referencias a temas sensibles o inapropiados como son el sexo o el consumo de drogas.

Con el objetivo de fomentar la protección de los usuarios de la plataforma, Twitch modificó su apartado de Políticas de nombres de usuario para incluir dos nuevas excepciones.

Esto se debe a que desde este servicio consideran que es necesario "establecer un estándar más sólido" y ampliar las restricciones nominales para continuar fomentando una comunidad global, diversa e inclusiva.

"Los nombres de usuario son realmente importantes en Twitch. Son tu avatar textual en el chat y un aspecto clave de la marca del canal para los creadores. Se pueden buscar y tienen visibilidad en toda la plataforma", apuntan desde la compañía en un comunicado.

Así, a partir del próximo 1 de marzo la plataforma no permitirá crear cuentas que hagan referencias a drogas duras o recreativas o al abuso de ellas, con la excepción del alcohol, el tabaco o la marihuana. Tampoco serán posibles los nombres con alusiones a actos sexuales, fluidos o genitales.

Estas categorías se unen a otras ya presentes en el apartado de condiciones, donde se indica que los nombres de usuario no pueden incluir palabras violentas o amenazas, conductas de odio, asociaciones a abusos y acoso sexual, comportamiento autodestructivo o glorificación de tragedias naturales o violentas, entre otras opciones.

La implementación de estas excepciones podría perjudicar a algunos usuarios de la plataforma que ya presentan un nombre que menciona temas sexuales o drogas. Por ello, la compañía ha apuntado que está introduciendo "un enfoque de cumplimiento escalonado" que les permitirá ajustarse a las nuevas condiciones.

Por un lado, las cuentas que tengan nombres que incumplan las políticas previas seguirán suspendidas, mientras que se requerirá un restablecimiento del nombre de usuario para aquellas que contengan algo relacionado con sexo o drogas duras.

Estas cuentas serán bloqueadas hasta que se hayan modificado sus nombres. Este cambio no implica la pérdida del historial, los seguidores, los suscriptores o los 'bits'. Así, una vez se hayan puesto otro nombre, los usuarios podrán volver a utilizar la cuenta sin que se apliquen sanciones.

Además, la compañía ha informado de que mediante su modelo de aprendizaje automático detectará y bloqueará aquellas cuentas que sean creadas a partir de ahora con referencias al sexo o a las drogas.

No obstante, reconoció que este modelo "no es perfecto" y animó a denunciar aquellas cuentas que formen parte de la plataforma y no hayan sido marcadas, para que su equipo de seguridad investigue si se trata de un perfil susceptible de ser bloqueado.