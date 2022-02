Una usuaria del Metaverso denunció abusos sexuales contra su avatar

CIUDAD DE MÉXICO.– Dos meses después de que una usuaria hiciera la primera denuncia por acoso sexual en el metaverso de Horizon World, el 1 de febrero, Nina Jane Patel, una mujer británica de 43 años denunció una violación sexual en el metaverso de Meta Horizon Venues.

“Dentro de los 60 segundos de unirme fui acosada verbal y sexualmente, 3 o 4 avatares masculinos, con voces masculinas, esencialmente, pero virtualmente violaron en grupo a mi avatar y tomaron fotos, mientras trataba de escapar, gritaron: “No pretendas que no te encantó” y “ve a frotarte con la foto. Me congelé. Fue surrealista. Fue una pesadilla”, publicó en su blog personal.

La mujer, quien es vicepresidenta del Metaverso enfocado a los niños Kabuni, aseguró que, apenas unos segundos después de entrar a Horizon Venues, tres avatares masculinos comenzaron a acosarla, manosearon su cuerpo de manera indecente, hicieron comentarios sexuales y realizaron varias capturas de pantalla.

Patel contó que, de inmediato, retiró sus cascos de realidad virtual para terminar con la agresión que estaba sufriendo y, desde entonces, sufre ansiedad, aseguró a The Daily Mail.

Recordó que la realidad virtual se diseñó para que la mente y el cuerpo no puedan diferenciar las experiencias virtuales/digitales de las reales, por lo que su respuesta fisiológica y psicológica por la violación fue como si hubiera sucedido en la realidad.

“Mi experiencia de acoso sexual fue, por decir lo menos, impactante. Impactante porque yo, como mujer, no estoy acostumbrada a que me hablen de manera tan despectiva en 2021. Los comentarios en mi publicación fueron una gran de opiniones desde ‘no elijas un avatar femenino, es una solución simple’, ‘no seas estúpida, no era real, los avatares no tienen cuerpos inferiores para atacar’, ‘obviamente nunca has jugado fornite’ y ‘lamento mucho que hayas tenido que experimentar esto. Debe detenerse’”, narró.

Dijo estar triste porque loa defensores de la realidad virtual dicen que la violencia, las fantasías sexuales y el odio son ficción.

https://ninajanepatel.medium.com/?p=d824c6edfbe2

“Lamentamos escuchar que esto haya sucedido. Queremos que todo el mundo tenga una experiencia positiva en Horizon Venues y tenga acceso fácilmente a las herramientas de seguridad que pueden procurarle auxilio en situaciones como esta”, indicó un portavoz de Meta, en declaraciones para Business Insider.

Pero, el portavoz de la matriz de Facebook culpó a Patel por no usar las herramientas de seguridad integradas en Horizon Venues que permiten bloquear o silenciar a los avatares, pero Patel dijo que todo el acoso fue tan abrupto que no tuvo tiempo suficiente para usar esas herramientas.

“Meta debería ser un entorno seguro, pero en función de la manera en que la gente interactúa allí, Meta desea implementar mejoras en este metaverso. Uno de sus objetivos es ayudar a los usuarios a denunciar situaciones potencialmente peligrosas de manera sencilla y fiable”, agregó el portavoz.

https://twitter.com/CfmDigitalagent/status/1488576212565995533

No es la primera vez

El 26 de noviembre de 2021, una usuaria hizo la primera denuncia por acoso sexual en el mundo virtual de Horizon Worlds, a El Mundo de España, al que le contó que su avatar fue tocado de manera indebida y no consensuada por otro usuario.

“No solo me manosearon anoche, sino que hubo otras personas que apoyaron este comportamiento que me hizo sentir aislada en la plaza. El acoso no es una broma”, se quejó la usuaria Sharma.

“El acoso sexual no es una broma en internet, pero estar en la realidad virtual agrega otra capa que hace que el evento sea más intenso. No solo me manosearon anoche, sino que hubo otras personas que apoyaron este comportamiento que me hizo sentir aislada en la plaza”, señaló una beta tester en un grupo oficial de Horizon Worlds en Meta (Facebook).

https://twitter.com/MatAbadia/status/1472343358605516807

En entrevista con la publicación The Verge, el responsable de Horizon Worlds en Meta, Vivek Sharma, calificó el suceso como “realmente desafortunado” y, culpó a la usuaria de no haber usado la herramienta llamada “espacio seguro” para impedir a otros acercarme demasiado.

https://twitter.com/RevistaHogar/status/1472992672294096906

Además, dijo, ha incluido un botón para reportar comportamientos indebidos que, al tocarlo, envía un pequeño clip de vídeo desde la perspectiva de los implicados a un supervisor de la compañía, quien evaluará si se ha incumplido alguna de las normas de la plataforma y este tipo de abusos, añadió, está expresamente prohibido.

Este incidente amenaza con amagar el despegue del metaverso creado por Mark Zuckerberg, para quien el futuro de las interacciones sociales transcurrirá en mundos completamente virtuales.

https://youtu.be/02kCEurWkqU