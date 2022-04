El robo de su identidad digital preocupa a un 74 por ciento de los usuarios, según Tenerity

MADRID (Portaltic/EP).- El 74 por ciento de los usuarios está preocupado por la posibilidad de sufrir un robo de identidad digital, especialmente ante la mayor digitalización desencadenada por la pandemia de covid-19 y la mayor cantidad de datos e información personal que comparten a partir de ella.

Las amenazas cibernéticas han pasado a ser uno de los grandes quebraderos de cabeza entre los consumidores, según el estudio ID Theft SOS: How to win customer preference and loyalty with ID protection, elaborado por la compañía especializada en programas de fidelización, Tenerity. Aunque centrado en el mercado estadounidense, subraya tendencias que pueden extrapolarse a otros países o regiones.

El estudio afirma que el 74 por ciento de los usuarios reconoce estar preocupado por la expectativa de sufrir un robo de identidad digital, de los cuales un 39 por ciento lo está bastante y un 35 por ciento mucho. Esta situación se ha visto agravada por la pandemia con el correspondiente incremento de la digitalización.

Los consumidores están concienciados sobre los delitos cibernéticos, con siete de cada diez usuarios más preocupados por ser víctimas de robo de identidad que de otras formas de delito.

Los principales tipos de robo de identidad que conocen los usuarios son la extracción de información personal (91%), cargos fraudulentos en la tarjeta de crédito o débito (85%), usurpación de la identidad y la cuenta en redes sociales (75%) o solicitudes de préstamos o créditos (73%).

Un 67 por ciento de los encuestados reconoce que sus identidades pueden ser robadas por alguien que conocen. Otro 76 por ciento cree que este tipo de ladrones no tiene que ir exclusivamente a por personas adineradas. Además, un 77 por ciento sostiene que los niños están en riesgo de sufrir este tipo de delitos.

Casi la mitad de los hogares estadunidenses ha sufrido algún delito de este estilo, y el 63 por ciento reconoce haber sido víctima de múltiples incidentes. Ante una de estas incidencias, hasta el 85 por ciento de los usuarios sostiene que sería difícil de resolver y dos de cada tres personas afirma no estar suscrito a ningún tipo de servicio de protección de robo de identidad digital.

La encuesta concluye también que cerca de un 65 por ciento de los consumidores están dispuestos a pagar por protección ante los robos de identidad como beneficio añadido a la hora de comprar un producto o servicio.