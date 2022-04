OMS recomienda antiviral de Pfizer para pacientes con covid-19

GINEBRA (apro).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda “vigorosamente’’ Paxlovid, un nuevo antiviral oral de Pfizer que consta de una combinación de nirmatrelvir y ritonavir para los pacientes con Covid 19 no grave con mayor riesgo de ingreso hospitalario. Los detalles técnicos del antiviral se pueden encontrar en el British Medical Jornal (BMJ).

De igual manera, la OMS también hizo una recomendación condicional para remdesivir en el mismo grupo de pacientes.

Paxlovid, el medicamento antiviral oral de Pfizer “se recomienda fuertemente’’ para pacientes con Covid-19 no grave que corren el mayor riesgo de hospitalización, como pacientes no vacunados, mayores o inmunodeprimidos, con falta de vacunación o que no tienen acceso a las vacunas, recomienda un grupo de expertos internacionales encargados del desarrollo de directrices de la OMS dadas a conocer en el BMJ. La duración del tratamiento oral es de cinco días.

Los expertos explican que nirmatrelvir/ritonavir probablemente representa una opción superior para estos pacientes porque puede prevenir más hospitalizaciones que las alternativas existentes, tiene menos daños potenciales que el fármaco antiviral molnupiravir y es más fácil de administrar que las opciones intravenosas como remdesivir y los tratamientos con anticuerpos.

Sin embargo, desaconsejan su uso en pacientes de menor riesgo, ya que “los beneficios son triviales’’. Y no hacen ninguna recomendación para pacientes con covid-19 grave o crítico, ya que actualmente no hay datos de ensayos sobre nirmatrelvir/ritonavir para este grupo.

Su recomendación se basa en nuevos datos de dos ensayos controlados aleatorios con 3100 pacientes.

“En estos ensayos, la evidencia de certeza moderada mostró que nirmatrelvir/ritonavir redujo los ingresos hospitalarios (84 ingresos menos por cada 1000 pacientes), la evidencia de baja certeza indicó que no hubo diferencias importantes en la mortalidad y la evidencia de certeza alta indicó que el riesgo de efectos adversos que conducen a la interrupción del fármaco es mínimo o nulo’’, explica la OMS en un comunicado.

La OMS también hace una recomendación condicional (débil) para usar el medicamento antiviral remdesivir para pacientes con Covid-19 no grave con mayor riesgo de hospitalización.

Esto se basa en nuevos datos de cinco ensayos controlados aleatorios que involucraron a 2700 pacientes y reemplaza una recomendación anterior contra el tratamiento con remdesivir en todos los pacientes con Covid-19, independientemente de la gravedad de la enfermedad.

El panel señaló que los medicamentos antivirales deben administrarse lo antes posible en el curso de la enfermedad y reconoció algunas implicaciones de costos y recursos que pueden dificultar el acceso a los países de bajos y medianos ingresos, por lo que estudian la posibilidad de crear un mecanismo similar al COVAX para que unas 400 millones de dosis se puedan distribuir a esos países.

Asimismo, admiten que sigue habiendo incertidumbre sobre el riesgo de aparición de resistencia al tratamiento.

Las recomendaciones de hoy son parte de una “guía viva’’, desarrollada por la OMS con el apoyo metodológico de MAGIC Evidence Ecosystem Foundation, para brindar una guía confiable sobre el manejo del Covid-19 y ayudar a los médicos a tomar mejores decisiones con sus pacientes.

Las pautas vivas permiten a los investigadores actualizar los resúmenes de evidencia previamente examinados y revisados por pares a medida que hay nueva información disponible.