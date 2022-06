Consola Steam Deck y videojuego V Rising, los más vendidos en Steam

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La consola portátil Steam Deck y el juego de supervivencia con vampiros V Rising mantienen los dos primeros lugares en la lista de los 10 más vendidos en Steam en la semana del lunes 6 al domingo 12 de junio de 2022.

Los juegos más vendidos de la semana en Steam (12 de junio de 2022) https://t.co/ksRsIMD6ml pic.twitter.com/zwA5XgUUJE — xxxcolven (@DreamGamesCol) June 12, 2022

Pero ha llegado otro fuerte contendiente que amenaza con despojarlos de esos lugares: Call of Duty: Modern Warfare II, señaló GamerFocus.

Lo más vendido en Steam:

Steam Deck V Rising Call of Duty: Modern Warfare II Elden Ring Valve Index VR Kit It Takes Two Sea of Thieves The Quarry Stray Call of Duty: Modern Warfare II – Vault Edition

La preventa de Call of Duty: Modern Warfare II ocupa dos posiciones en el Top 10 de Steam. Una pertenece a su edición estándar y la otra a la edición “Vault”, la cual incluye varias adiciones y cosméticos.

Por su parte, It Takes Two sigue subiendo en la lista gracias a su oferta de 50% de descuento, y Sea of Thieves hace lo mismo gracias a su nuevo contenido. La preventa de Stray se mantiene, igual que Elden Ring, en los primeros puestos.

La otra novedad en la lista de los juegos más vendidos de Steam es The Quarry, juego narrativo de terror de los creadores de Until Dawn.