Cinvestav e IMSS desarrollan tratamiento que evita el daño a los pulmones por covid-19

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), elaboraron un tratamiento para contrarrestar los efectos a nivel pulmonar de covid-19 en modelos animales.

En un artículo publicado en la revista científica Journal of Leukocyte Biology y la de divulgación Avance y Perspectiva, los investigadores Michael Schnoor y Eduardo Vadillo informaron que, incluso, han realizado una solicitud ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) a fin de obtener una patente nacional para el inhibidor de la enzima ADAM-17 en el uso contra el covid-19.

De acuerdo con Schnoor, investigador del Departamento de Biomedicina Molecular en el Cinvestav, el estudio consistió en que, al presentarse los primeros síntomas de coronavirus o cuando se encuentran afectaciones de los pulmones, el uso de un inhibidor de la enzima ADAM-17 puede evitar o mermar la inflamación excesiva de esos órganos, y de esa manera reducir el número de hospitalizaciones e incluso de muertes relacionadas a la covid-19.

Señaló que se sabe que el virus SARS-CoV-2 emplea al receptor ACE2 de las células humanas para provocar la infección, y que una de las respuestas del sistema inmune es activar la enzima ADAM-17 con el objetivo de cortar a este receptor, pero esta acción provoca que ACE2 no pueda realizar su tarea fisiológica de proteger contra la inflamación pulmonar excesiva ocasionada durante el covid-19.

“Al incorporar un inhibidor de la enzima ADAM-17, provocamos que ACE2 continúe con su trabajo antiinflamatorio en los pulmones y contrarreste los efectos de la infección en ese órgano”, explicó el investigador del Cinvestav.

En un comunicado, indicó que debido a que en su laboratorio no existen las condiciones de bioseguridad adecuadas en el manejo del virus activo del SARS-CoV-2, los investigadores desarrollaron un modelo capaz de provocar síntomas similares en el animal, sobre todo una severa inflamación pulmonar, sin necesidad de manipular al nuevo coronavirus.

#Infografía| Investigación en la que participan @cinvestav y @Tu_IMSS busca prevenir o reducir el tiempo de hospitalización de personas con #covid_19 pic.twitter.com/grMFBNRdCR — Conexión Cinvestav (@ConexionCinves) June 22, 2022

Luego, a partir de un compuesto similar a los productos del virus, llamado Poly(I:C), y un péptido recombinante correspondiente a la región de la proteína espiga del nuevo coronavirus, provista por Edgar Morales, del Departamento de Bioquímica del Cinvestav, pudieron inducir en ratones una enfermedad grave pulmonar, similar al producido por el covid-19.

Una vez recreada la enfermedad de covid-19 en roedores machos, les aplicaron en dos ocasiones durante 24 horas el inhibidor de ADAM-17 vía intranasal o intraperitoneal, con lo que pudieron observar la ausencia de daño a nivel pulmonar en el animal y una supervivencia al 100 por ciento.

Sobre este modelo también solicitaron una patente nacional, debido a que puede ser empleado para estudiar la enfermedad.

“La administración por ambas vías del inhibidor de la enzima ADAM17 tuvo efectos similares, comprobados por métodos de histología (muestras de tejidos), análisis PCR y WB (análisis de producción de mediadores de inflamación), y citometría de flujo (determinación de número de células)”, indicó.

“En todas las observaciones encontramos un efecto protector, y en el caso de los roedores enfermos, una vez tratados no desarrollaron una sintomatología grave, sus pulmones a nivel de la histología y morfología no mostraron ningún daño, incluso tenían los órganos similares al grupo control de animales a los que no se indujo el padecimiento”, comentó Michael Schnoor.

La sustancia empleada como inhibidor de la enzima ADAM-17 no se encuentra actualmente aprobado para su uso en enfermedades humanas, solo para investigación científica, pero gracias a su uso en otros estudios clínicos previos, se ha comprobado la inexistencia de efectos adversos al emplearse en humanos, añadió.

Por ello, los investigadores participantes en este estudio esperan poder continuar con el proyecto y realizar un estudio clínico a fin de comprobar su eficacia en humanos, por lo que actualmente se encuentran en búsqueda de financiamiento.