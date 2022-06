La Luna y el planeta Venus se alinean y así podrás verlo desde México

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- La Luna y el planeta Venus se alinean este domingo 26 de junio y será visible desde México, alrededor de las 3:30 de la madrugada.

Es importante entender que sólo será visible desde los espacios en los cuales la contaminación no obstaculice la vista. Y deberá observarse desde el Este.

Sin embargo, si no alcanzas a apreciar este fenómeno durante la noche, podrá verse también durante las primeras horas del amanecer.

Alineación planetaria

Desde el 17 y hasta el 27 de junio se podrá ver una alineación planetaria que ha estado visible a lo largo del mes, pero que no volverá a ocurrir hasta 2040, y la última vez que ocurrió fue en 2004.

En estos días, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno han estado alineados de izquierda a derecha en el cielo, pero fue el 24 fue especial porque la Luna creciente se colocó entre Venus y Marte, tomando el espacio que tiene la Tierra, señaló Xataca.

Según Sky&Telescope, Mercurio saldría aproximadamente una hora antes que el Sol, por lo que habría suficiente tiempo para ver la alineación completa antes de sea tan brillante como para dificultar la observación.

En el caso de México, el mejor momento para ver la alineación ese 24 de junio fue a las 5:36 am hora del centro del país, cuando se alinearon todos los planetas. El primero en aparecer fue Saturno, que estuvo en el cielo desde las 11:36 pm del jueves, y brilló más gracias a sus anillos.

Después salió Júpiter a la 1:49 am y a continuación Marte a las 2:39 am, que tuvo un tono amarillo y anaranjado. El penúltimo en unirse fue Venus a las 4:55 am y fue el más brillante de la alineación y por último apareció Mercurio, que se sumó a las 5:36 am y que permaneció visible hasta que el Sol ocultó a todos los planetas del cielo.

Xataca indicó que no es inusual ver dos o tres planetas en el cielo, pero avistamientos de más planetas de manera simultánea sí son extraños, ya que, por la orientación e inclinación de sus órbitas, los ocho planetas del Sistema Solar nunca pueden alinearse perfectamente.

La última vez que aparecieron en la misma parte del cielo fue en el 949 y no lo volverán a hacer hasta mayo de 2492. Lo que sí se puede ver, aproximadamente cada medio siglo, es cómo los planetas más brillantes toman posiciones en el cielo nocturno, dando la impresión de estar en una especie de línea recta.

Al igual que en otras observaciones, se recomienda ubicarse en un sitio oscuro alejado de las luces de la ciudad o de alguna otra fuente de iluminación y esperar a que nuestros ojos se adapten a la oscuridad, además de equiparse con ropa adecuada para el clima local.