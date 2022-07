Demuestran menor riesgo de complicaciones para infectados por covid-19 con grupo sanguíneo 0

LOGROÑO (EUROPA PRESS).- Un estudio del Grupo de Investigación en Cuidados y Salud de la Universidad de La Rioja (UR) demostró la relación existente entre la susceptibilidad de la infección por covid-19 y los grupos sanguíneos. En concreto, las personas con grupo 0 han tenido menor riesgo de complicaciones y de ingresar en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por esta infección.

Este es uno de los resultados del estudio 'Relationship between ABO Blood Group Distribution and covid-19 Infection in Patients Admitted to the ICU: A Multicenter Observational Spanish Study' publicado en el 'Journal of Clinical Medice'.

El trabajo fue coordinado por Raúl Juárez-Vela, investigador principal del Grupo de en Cuidados y Salud de la Universidad de La Rioja (UR), juntos con los investigadores Regina Ruiz De Viñaspre-Hernández y Iván Santaolalla-Arnedo, todos profesores del Grado en Enfermería.

El estudio se realizó con la colaboración del Instituto de Investigación IDI- Paz Madrid, entre el 1 de marzo y el 31 de mayo de 2020, es decir, al comienzo de la pandemia por la covid-19, entre mil 399 pacientes hospitalizados, de los cuales un 26.1% ingresó en la UCI.

En concreto, del Hospital MoiseÌs Broggi, Hospital Sagrat Cor, el Hospital Parc Tauli y el Hospital de Granollers (Barcelona); del Hospital García Orcoyen de Estella y el Complejo Hospitalario de Navarra; del Hospital Universitario de La Paz y el Hospital Infanta Leonor (Madrid); y del Hospital Universitario de Salamanca.

El objetivo era conocer la susceptibilidad a enfermar e ingresar en la UCI por covid-19 en función del grupo sanguíneo (A, B y 0), observando un aumento significativo en la susceptibilidad de las pacientes con grupos sanguíneos A y B y una reducción en el grupo sanguíneo 0 en los pacientes hospitalizados por covid-19, en comparación con la población general de referencia.

En definitiva, el estudio concluye que las personas ingresadas en el hospital por covid-19 tienen más probabilidades de tener sangre del grupo B y AB que del grupo A en comparación con la población general y una probabilidad estadísticamente significativamente menor de que su sangre sea del grupo 0 que del grupo A.

Si se compara a las personas ingresadas en UCI por covid-19 con la población general, esta tendencia persiste con diferencias estadísticamente significativas.

En definitiva, los autores plantean como implicaciones prácticas o clínicas que entre los pacientes del grupo sanguíneo 0 hay menor susceptibilidad a la infección por SARS-CoV-2, tanto para los ingresados en planta de hospitalización como para los que requirieron ingreso en UCI.