Esta noche aparecerá la última superluna del año. ¿Dónde y a qué hora se podrá ver?

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La última superluna, conocida como luna llena de esturión, sucederá este mes y se podrá ver en la Ciudad de México justo hoy 11 de agosto a las 8:36 horas.

De acuerdo con The Old Farmer's Almanac, si en ese momento no puede ser observada por las inclemencias del clima nocturno, habrá más tiempo para apreciarla, pues la Administración Nacional Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés) señaló que esta luna estará en su fase llena desde ayer miércoles hasta el sábado 13 de agosto.

The Old Farmer's Almanac indica que esta luna llena será la cuarta y última superluna del año. La primera de 2022 fue en mayo y la última es este agosto.

Aunque no existe una única definición de superluna, el término se refiere a que la luna llena puede destacar más que otras porque se encuentra dentro del 90% de su órbita más cercana a la Tierra. Esto hace que, a diferencia de una luna llena normal, se vea más grande y brillante en el cielo nocturno.

La lluvia de estrellas de las Perseidas será igual de visible durante la segunda semana de agosto, coincidiendo con la superluna.

Este fenómeno inició el 14 de julio pasado y acaba oficialmente el 1 de septiembre próximo, su punto más alto será entre el 12 y 13 de agosto, pero la luna de esturión acaparará esta fecha, dificultando la vista de la lluvia de estrellas.

¿A qué hora se puede ver?

De acuerdo con CNN, el fenómeno será visible en estas fechas en las siguientes ciudades:

Ciudad de México, México: su punto más brillante inicia el 11 de agosto a las 8:36 p.m.

Buenos Aires, Argentina: a las 10:36 p.m.

Bogotá, Colombia: 8:36 p.m.

¿Por qué luna de esturión?

El sitio especializado timeanddate.com explica que se le llama de esa manera por “el pez más grande Norteamérica: el esturión”.

“La luna llena de agosto se llama luna de esturión por la gran cantidad de peces esturión que se encontraban en los Grandes Lagos de Norteamérica en esta época del año. El esturión más común en los Grandes Lagos es el esturión de lago.

“El esturión de lago era esencial para las tribus de nativos americanos que vivían en la zona y es la especie originaria más antigua y grande de los Grandes Lagos, el mayor sistema de agua dulce superficial del mundo”, señaló.

La guía de la NASA sobre la luna llena está disponible en el siguiente enlace.