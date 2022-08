Un estudio prevé un fuerte aumento de las enfermedades cardiovasculares para 2060

MADRID, (EUROPA PRESS). - Las tasas previstas de factores de riesgo y enfermedades cardiovasculares (CV) aumentarán considerablemente para el año 2060, según un estudio publicado este lunes en la revista científica 'Journal of the American College of Cardiology'.

Los investigadores utilizaron los datos del informe de la Oficina del Censo de EU de 2020 para los años 2025 a 2060, y combinaron estos recuentos del censo con la prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular o la enfermedad basada en la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición de EU.

A partir de estas estimaciones, los investigadores evaluaron los factores de riesgo cardiovascular y las enfermedades proyectadas en grupos basados en el sexo (hombres y mujeres), la edad (18-44 años; 45-64; 67-79; mayores de 80) y la raza y el origen étnico (asiáticos, negros, hispanos, blancos y otros).

Los investigadores analizaron las tasas previstas para los siguientes factores de riesgo cardiovascular: diabetes, hipertensión, dislipidemia y obesidad; y las siguientes enfermedades cardiovasculares: cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio e ictus.

Entre la población general de EEUU, se espera que los cuatro factores de riesgo cardiovascular aumenten de 2025 a 2060, siendo el mayor incremento porcentual el de la diabetes (39,3% de aumento hasta 55 millones de personas), seguido de la dislipidemia (27,6% hasta 126 millones), la hipertensión (25,1% hasta 162 millones) y la obesidad (18,3% hasta 126 millones).

Los investigadores descubrieron que el ictus (33,8% a 15M) y la insuficiencia cardíaca (33,4% a 13M) eran los mayores aumentos previstos en las tasas de enfermedades cardiovasculares, seguidos de la cardiopatía isquémica (30,7% a 29M) y el infarto (16,9% a 16M).

Se espera que las proyecciones de los factores de riesgo o enfermedades CV de 2025 a 2060 se estabilicen para los hombres frente a las mujeres (aparte de la obesidad, donde se prevé que las mujeres sigan teniendo una mayor prevalencia), así como a través de la edad.

Sin embargo, todas las proyecciones para los grupos minoritarios de raza y etnia aumentaron exponencialmente, mientras que las proyecciones para los blancos disminuyeron gradualmente. Se espera que la población negra experimente la mayor carga de factores de riesgo CV entre todos los aumentos de raza y etnia. Además, se prevé que los aumentos de la tasa de ECV tengan el mayor impacto en las poblaciones negra e hispana.

"Nuestro análisis proyecta que la prevalencia de los factores de riesgo y las enfermedades cardiovasculares seguirá aumentando con tendencias preocupantes. Estas sorprendentes proyecciones afectarán de forma desproporcionada a las poblaciones de minorías raciales y étnicas de EU. Es de esperar que la comprensión de estos resultados sirva de base para futuros esfuerzos de política de salud pública y nos permita aplicar medidas de prevención y tratamiento de forma equitativa", ha comentado James L. Januzzi Jr., cardiólogo de la División de Cardiología del Hospital General de Massachusetts, profesor de Medicina de la Familia Hutter en la Facultad de Medicina de Harvard y autor principal del estudio.