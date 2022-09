Windows 11 despliega su primera gran actualización

MADRID (Portaltic/EP) - La primera gran actualización de Windows 11 ha empezado su despliegue, con nuevas funciones que mejoran la seguridad, la accesibilidad y la productividad, y que acompaña con la extensión de la versión anticipada de Amazon Appstore a más mercados.

Windows 11 es la versión de este sistema operativo "más utilizada y valorada de su historia", como ha apuntado Microsoft en un comunicado, con motivo del despliegue de la actualización, que ha lanzado el martes en más de 190 países.

Esta versión incorpora, entre otras novedades, mejoras en la seguridad y la privacidad de los datos de los usuarios con el control inteligente de aplicaciones, para que el usuario pueda descargar con mayor confianza cualquier 'app'.

Siguiendo la línea de diseño intuitivo que ha introducido Windows 11, la actualización incluye novedades en el menú Inicio, búsqueda más rápida y precisa, una configuración más ágil, y seguimiento mejorado de eventos locales y de actualidad en el tablero de 'widgets'.

Windows 11 2022 Update también incorpora los subtítulos en directo en todo el sistema, que se generan automáticamente a partir de cualquier audio; el acceso por voz, para el control del ordenador; y una voz de narrador más natural.

En cuanto a la productividad, se han mejorado los diseños de Snap, que optimizan la vista en pantalla cuando se necesita ver varias aplicaciones o documentos al mismo tiempo. También se han introducido las sesiones de concentración y 'no molestar' para minimizar las distracciones, e integrado Focus con la aplicación del reloj.

Para las videollamadas, la compañía ha habilitado funciones basadas en inteligencia artificial en la nueva aplicación de cámara Windows Studio que, entre otras cosas, filtran el ruido de fondo para dar protagonismo a la voz, desenfocan el fondo y mantiene el contacto visual, mientras que el encuadre automático sigue al usuario mientras se mueve.

Esta nueva versión de Windows 11 suma herramientas de creación como Clipchamp, y para los jugadores, incluye optimizaciones de rendimiento para mejorar la latencia y aprovechar características como Auto HDR y la tasa de refresco variable (VRR).

Asimismo, Microsoft ha lanzado la versión anticipada de Amazon Appstore en más mercados, donde pueden encontrarse más de 20.000 aplicaciones y juegos Android a los dispositivos Windows 11 que cumplen con los requisitos de 'hardware'. Y ha iniciado la prueba de Microsoft Store Ads, con el programa que ayuda a los desarrolladores a llegar a los clientes adecuados.

Herramientas para el trabajo

Para mejorar la seguridad y la privacidad en un contexto de trabajo flexible, la compañía lanza el nuevo Microsoft Defender SmartScreen, una herramienta que identifica cuándo las personas introducen sus credenciales de Microsoft en una aplicación maliciosa o en un sitio web pirateado, y les alerta.

Windows Hello for Business cuenta ahora con una nueva función de detección de presencia, de modo que los dispositivos equipados con sensores específicos y Windows Hello inician la sesión de forma segura cuando se acerca el usuario autorizado y la bloquean cuando se va.

Por su parte, Smart App Control bloquea las aplicaciones y 'scripts' maliciosos para evitar su ejecución y puede predecir la seguridad de una aplicación en tiempo real antes de que se ejecute en un dispositivo.

Esta nueva versión de Windows 11 tiene en cuenta las emisiones de carbono en la zona donde se encuentra el usuario. Con esta información, es capaz de programar las instalaciones en aquellos momentos específicos del día en los que se producen menos emisiones.

La compañía también ha realizado algunos cambios en la configuración de energía por defecto para el modo de suspensión y pantalla apagada, con el objetivo de ayudar a reducir las emisiones de carbono cuando los ordenadores están inactivos.