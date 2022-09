Gran Bretaña evalúa multar a TikTok por no proteger datos de menores

LONDRES (AP) — TikTok podría enfrentar una multa de 27 millones de libras (29 millones de dólares) en Gran Bretaña por no proteger la privacidad de los niños que utilizan la plataforma de videos.

La Oficina del Comisionado de Información (ICO, por sus siglas en inglés) dijo el lunes que envió a la compañía de redes sociales un documento jurídico que precede a una posible multa. Señaló que TikTok podría haber procesado la información de los menores de 13 años sin el correspondiente consentimiento paterno, y que ha procesado "datos de categoría especial" sin motivos jurídicos para hacerlo.

La agencia dijo que los "datos de categoría especial" incluían el origen étnico y racial, las opiniones políticas, las creencias religiosas y la orientación sexual.

También señaló que TikTok podría no haber proporcionado información transparente y fácil de entender a sus usuarios. El documento legal abarcaba el período comprendido entre mayo de 2018 y julio de 2020.

El comisionado de Información, John Edwards, dijo que la opinión provisional del organismo era que TikTok no proporcionó las garantías adecuadas de privacidad de datos. El organismo dijo que sus conclusiones no son definitivas y que considerará cualquier representación de TikTok antes de tomar una decisión final.

"Aunque respetamos el papel de la ICO en la protección de la privacidad en el Reino Unido, no estamos de acuerdo con las opiniones preliminares expresadas y tenemos la intención de responder formalmente a la ICO", señala un comunicado publicado por TikTok, que es propiedad de la empresa china ByteDance.

El gobierno británico está impulsando su proyecto de ley de seguridad en línea, que exige a las empresas tecnológicas que protejan a los menores de los contenidos nocivos.

La ICO dijo que tiene otras seis investigaciones en curso sobre empresas que no parecen haber tomado suficientemente en serio sus responsabilidades en torno a la seguridad infantil.