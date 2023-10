Samsung México comenzó a bloquear celulares comprados en el “mercado gris” por esta razón

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La empresa Samsung comenzó el 11 de octubre el bloqueo de teléfonos inteligentes adquiridos en México en el llamado “mercado gris”.

Con este nombre se refiere a los dispositivos que no fueron comprados en el país a través de sus distribuidores oficiales, sino por medio del llamado “marketplace”, en los que consumidores y vendedores se contactan en redes sociales y sitios de comercio en línea.

En este caso se trata de teléfonos comercializados en línea que fueron fabricados legalmente en el extranjero, pero cuya importación no pasó por los distribuidores oficiales de la marca en el país.

De acuerdo con testimonios difundidos en redes sociales, en los celulares de la marca coreana comenzó a aparecer este aviso:

“Tu dispositivo no cumple con la normativa mexicana, por lo que será deshabilitado a partir del 11 de octubre 2023. Te invitamos a hacer el respaldo de tu información”.

La página de Samsung expone las desventajas de comprar un equipo en el extranjero, entre ellas que no cuenta con garantía válida en el territorio mexicano, la batería no tendrá un uso óptimo ni seguro y es posible que no haya conexión con los operadores móviles de México. Asimismo, el fabricante del equipo puede bloquearlo para evitar su uso en zonas no permitidas.

En su sitio oficial, Samsung México advierte que bloqueará aquellos dispositivos detectados como “Mercado Gris”, que fueron activados en México a partir del 21 de septiembre del 2023.

Asimismo ofrece un bono de descuento del 30 por ciento a los usuarios cuyos smartphones sean bloqueados al adquirir un nuevo smartphone Galaxy.

"En Samsung México estamos comprometidos con la seguridad y el cumplimiento de las regulaciones locales en cada uno de los países donde operamos. A partir del 11 de octubre comenzaremos a bloquear aquellos smartphones que provienen del mercado gris, y que hayan sido activados a partir del 21 de septiembre de 2023 en México. Para los usuarios que sus smartphones sean bloqueados, ofrecemos un cupón de descuento del 30%, el cual podrá ser redimido a través de nuestra página oficial www.samsung.com/mx o en la Samsung Shop APP, disponible para dispositivos Android. El código de descuento será válido hasta el 31 de diciembre de 2023".

¿Qué es el mercado gris?

Se le conoce así a las llamadas “importaciones paralelas” en las que se ingresan productos al país, que fueron fabricados legalmente en el extranjero, pero que se importan sin pasar por el distribuidor oficial y/o titular de la marca, incumpliendo procedimientos legales como la falta de garantía y especificaciones técnicas, certificación de los productos y etiquetado de las Normas Oficiales Mexicanas, entre otros.

De acuerdo con las autoridades, para saber si el dispositivo adquirido respeta las Normas Oficiales Mexicanas se tiene que verificar la etiqueta de la NOM024, que cuenta con la información del importador y los detalles del producto en idioma español. Además, es importante que el consumidor verifique que el portal en el que va a realizar la compra haga válida la garantía en México.

Samsung menciona que existen diversas tiendas online en las que se pueden comprar smartphones, tabletas y accesorios, entre otros dispositivos electrónicos.

En este sentido recuerda que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha publicado una serie de recomendaciones respecto a los riesgos que implica el adquirir equipos o dispositivos electrónicos por canales no oficiales.

En el mercado gris a menudo no se cumple con procedimientos como

Certificación de productos

Etiquetado de las normas oficiales

Garantía y especificaciones técnicas

Recolección de impuestos

¿Qué hacer si el equipo ha sido bloqueado?

Samsung asegura que ofrece un bono de descuento del 30%, para los usuarios que sus smartphones sean bloqueados, al adquirir un nuevo smartphone Galaxy. Estos son los pasos a seguir.

Contactarse al 800SAMSUNG (7267864) y seleccionar la opción asterisco (*)

Proporcionar el número de IMEI del dispositivo bloqueado

Recibirás un código de descuento

Se podrá redimir el código hasta el 31 de diciembre de 2023, en www.samsung.com/mx y en la Samsung Shop APP (disponible para dispositivos Android)

Serán bloqueados aquellos dispositivos detectados como “Mercado Gris”, que fueron activados en México a partir del 21 de septiembre del 2023.

