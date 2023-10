La red social X comienza a cobrar un dólar a las cuentas nuevas para evitar los “bots”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un intento por reducir la cantidad de “bots”, la red social X, de Elon Musk, comenzó a cobrar un dólar al año a las nuevas cuentas.

Esta medida, denominada Not a bot (No un robot, en inglés) ya fue puesta en marcha en Filipinas y Nueva Zelanda.

La nueva política no afecta las cuentas existentes, sino a las cuentas automatizadas, limitando el “spam y la manipulación” en la red social.

Aunque sí permitirá la creación de nuevas cuentas sin que se pague por la suscripción, esas cuentas no podrán interactuar, publicar, dar “me gusta” ni retuitear nada. Únicamente servirán para inflar cuentas sin difundir contenido.

Elon Musk sondeó la propuesta hasta con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, antes de la guerra contra Hamás, y luego anunció que planeaba cobrar “una pequeña mensualidad” a los usuarios primerizos para eliminar “bots”, indicó el diario español El País.

Anunció además que, a partir de ahora, las noticias deberán señalar las fuentes de información con enlaces.

“No hemos requerido esto anteriormente ya que algunas notas no necesitan fuentes. Pero esos casos son menos comunes y creemos que el impacto general de este cambio será positivo”, indicó Musk.

Starting today, we're testing a new program (Not A Bot) in New Zealand and the Philippines. New, unverified accounts will be required to sign up for a $1 annual subscription to be able to post & interact with other posts. Within this test, existing users are not affected.



This… — Support (@Support) October 17, 2023