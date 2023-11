Elon Musk llama “telenovela” a la crisis en OpenAI, creadora de ChatGPT

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El magnate Elon Musk pidió hacer públicas las razones del despido de Sam Altman como director general de OpenAI.

El viernes, la junta directiva de OpenAI, la empresa creadora de la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT, dijo que destituyó a su cofundador y director general Sam Altman después de que una revisión encontró que "no era sistemáticamente sincero en sus comunicaciones" con la junta directiva.

“La junta ya no confía en su capacidad para seguir encabezando OpenAI”, informó la compañía en un comunicado.

Musk fue parte de OpenAI hasta 2018, cuando renunció a la organización tecnológica sin fines de lucro.

En su cuenta de X (Twitter), red social de su propiedad, Musk fijó una postura sobre el despido:

“Dado el riesgo y el poder de la IA avanzada, se debe informar al público de por qué la junta consideró que debía tomar medidas tan drásticas”.

Given the risk and power of advanced AI, the public should be informed of why the board felt they had to take such drastic action — Elon Musk (@elonmusk) November 19, 2023