Google lanza un dominio exclusivo para páginas web de memes

MADRID, (Portaltic/EP) - Google lanzó un dominio especial para compartir contenido de memes en Internet, con lo que permitirá a los usuarios finalizar la dirección de sus páginas web en '.meme', de cara a indicar que incluyen este tipo de contenido.



Los memes son imágenes, dibujos, videos o, incluso, frases que se utilizan para describir una idea, concepto o situación en la web, habitualmente con un tono de humor. Tal y como los define Google, son "la encarnación de la cultura de Internet" y, según ha subrayado, a través de las distintas creaciones que los usuarios han llevado a cabo durante años, se han logrado capturar "los ojos, los corazones y las mentes" de millones de personas.

Por todo ello, el equipo del Registro de Google lanzó un dominio exclusivo para las páginas web con contenido de memes que, a partir de ahora, podrán finalizar su URL con '.meme'. De esta forma, podrán diferenciarse del resto de páginas web, dando a conocer a los usuarios que su contenido se basa en memes.

Según ha compartido el gigante tecnológico en un comunicado en su blog, para inaugurar el dominio '.meme', la compañía ha contado con la colaboración de seis socios y cuatro sitios web de memes de gatos.



En concreto, algunos de los socios son páginas como Know Your Meme (knowyour.meme), a partir de la que los usuarios pueden conocer todas las tendencias más importantes que suceden "en el mundo de los memes y la cultura de Internet".



También han adoptado este dominio redes como 10PM Curfew con style.meme y girls.meme, que comparten contenido de estilo de vida, belleza, bienestar y moda, o el artista Rudy Willingham, que publica pegatinas imprimibles en real.meme.



Siguiendo esta línea, otros socios con este dominio son la página de compensación para licenciar los memes más famosos en license.meme, así como marketing.meme, que asesora a las marcas sobre planes de medios y estrategias de contenido para memes.



Finalmente, Google también ha compartido algunas páginas de los memes de gatos más conocidos, como son Grumpy Cat (grumpycat.meme), Keyboard Cat (tecladocat.meme) o Nyan Cat (nyancat,meme).



Para registrar un domino '.meme', los usuarios deberán entrar en la página get.meme, donde podrán introducir el nombre de la web deseado y registrarlo, siempre que se encuentre disponible.



Los usuarios y organizaciones ya pueden registrar su páginas web con el nuevo dominio '.meme' en el Periodo de acceso temprano (EAP) con una "tarifa única adicional", según ha detallado Google. No obstante, el dominio pasará a estar disponible públicamente el próximo martes 5 de diciembre a las 17:00 horas (España peninsular), cuando pasará a tener el precio base anual que cobra la compañía por registrar una web en un dominio.