The Legend of Zelda será también una película de acción real; así lo anunció Nintendo

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La empresa de videojuegos Nintendo anunció que desarrollará una película de acción real de The Legend of Zelda.

La película será producida por el director, representante y miembro de Nintendo, Shigeru Miyamoto, y el presidente de Arad Productions, Avi Arad. La dirigirá Wes Ball.

Será cofinanciada entre Nintendo y Sony Pictures Entertainment. La compañía japonesa de videojuegos pondrá más del 50 por ciento. La empresa productora y cinematográfica estadunidense se encargará de la distribución en todo el mundo.

“Al producir contenidos visuales de la propiedad intelectual de Nintendo, la empresa está creando nuevas oportunidades para que personas de todo el mundo accedan al mundo del entretenimiento que Nintendo ha construido, a través de diferentes medios, además de sus consolas de juegos dedicadas”, indicó en un comunicado.

Añadió que el objetivo de involucrarse en la producción cinematográfica es hacer sonreír a todos mediante el entretenimiento único y poder ofrecerlo a la mayor cantidad de gente posible.

Nintendo ha creado las franquicias Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Pokémon y Animal Crossing, entre otras. Ha vendido más de 5 mil 600 millones de videojuegos, según sus cifras y más de 800 unidades de hardware, en todo el mundo.

El juego The Legend of Zelda, en el que se basará la película es sobre la historia de Hyruke, en distintas épocas. Sus principales personajes son la princesa Zelda, Link y Ganodorf, el villano.

“Este es Miyamoto. He estado trabajando en la película de imagen real de The Legend of Zelda durante muchos años con Avi Arad, quien ha producido muchas películas de gran éxito”, publicó Nintendo el 7 de noviembre.

En otra publicación explicó que le había pedido a Avi-san producir junto con él la película y ahora han comenzado a desarrollarla de manera oficial, con Nintendo involucrándose en la producción, la cual llevará tiempo.

El videojuego fue lanzado por primera vez en 1986. Se trata de que el príncipe Link, quien debe derrotar a un monstruo llamado Ganon en su viaje para rescatar a Zelda, la princesa de Hyrule. Le siguieron 20 nuevas versiones en 38 años. La más reciente: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.