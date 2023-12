WhatsApp permite ahora fijar mensajes de forma temporal. Así funciona

MADRID (Portaltic/EP) - Meta ha introducido en su aplicación de mensajería WhatsApp la posibilidad de fijar mensajes en un chat, para destacarlos de manera temporal, que ha empezado a desplegar este martes para todos los usuarios.

Los usuarios tienen ahora la posibilidad de fijar en la parte superior de una conversación, ya sea grupal o con otro contacto, los mensajes que consideren importantes o quiera destacar, para que sea más sencillo localizarlos.

introducing Pinned Messages ?? now everyone can stay on top of a chat by keeping the important messages up top ?? pic.twitter.com/nDcsgoJyga