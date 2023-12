YouTube es el principal ingrediente en la dieta de redes sociales de los adolescentes

SAN FRANCISCO (AP) — El uso de redes sociales entre los adolescentes no ha caído mucho a pesar de las crecientes preocupaciones sobre sus efectos en la salud mental de los jóvenes, reveló una encuesta del Pew Research Institute.

Pero el sondeo también reveló que prácticamente uno de cada seis adolescentes describe el uso de dos plataformas — YouTube y TikTok — como "casi constante".

El 71% de los adolescentes señalaron que visitan YouTube al menos una vez al día; 16% describió su uso como "casi constante", de acuerdo con el sondeo. Un grupo un poco más grande, del 17%, indicó que utilizaba TikTok casi constantemente. Las cifras para Snapchat e Instagram fueron del 14% y 8%, respectivamente.

YouTube sigue siendo, por mucho, la plataforma más popular de redes sociales entre los adolescentes, siendo utilizada por el 93%. La cifra cayó en dos puntos porcentuales respecto al estudio de 2022. Le siguieron TikTok, Snapchat e Instagram, aunque los tres se ubican al menos 30 puntos porcentuales detrás de YouTube. Tres de esas cuatro plataformas registraron un declive en su uso durante el último año, de acuerdo con el sondeo. La excepción fue Snapchat, la cual subió en un punto porcentual.

Facebook, cuyo uso general entre los adolescente cayó de 71% entre 2014 y 2015 a 33% en 2023, recibe el respeto que uno esperaría de un adolescente. Apenas el 19% de los jóvenes dijeron que revisan Facebook a diario o con más frecuencia. Sólo el 3% describió su uso como casi constante.

Las redes sociales enfrentan cada vez más críticas por sus técnicas algorítmicas para atraer y retener a los usuarios jóvenes. En octubre pasado, una coalición de 33 estados, incluidos Nueva York y California, entabló una demanda contra Meta Platforms por contribuir a la crisis de salud mental en la juventud, argumentando que la empresa diseñó a sabiendas y deliberadamente funciones en Instagram y Facebook para crear una adicción a sus plataformas entre los menores. Meta rechaza las acusaciones.

La encuesta de Pew, dada a conocer el lunes, fue realizada entre el 26 de septiembre y el 23 de octubre a 1.453 adolescentes cuyas edades van de los 13 a los 17 años.

??NEW DATA?? % of U.S. teens ages 13-17 who say they ever use the following apps or sites:



YouTube 93%

TikTok 63%

Snapchat 60%

Instagram 59%

Facebook 33%

Discord 28%

WhatsApp 21%

Twitter (X) 20%

Twitch 17%

Reddit 14%

BeReal 13%https://t.co/fcojFxiRlm pic.twitter.com/87ff1QNiKn — Jeff Gottfried (@gottfriedjeff) December 11, 2023