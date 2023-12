¿Quién es Agnès Varda y por qué Google la recuerda en su Doodle?

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El 13 de diciembre, Google le dedicó su Doodle a la artista Agnès Varda, francesa nacida en Bélgica que fue fotógrafa, directora y pionera de las películas francesas de la Nueva Ola.

Un día como hoy de 2014, la Academia de Cine Europea le otorgó un premio honorífico a la trayectoria por su trabajo.

Varda nació en Bruselas el 30 de mayo de 1928, con el nombre de Arlette. Su familia se mudó a Sète, Francia, cuando ella tenía 12 años. Ella estudió historia del arte y fotografía antes de comenzar su carrera tomando fotografías para revistas y para el Théâtre National Populaire.

Algunas de sus fotografías inspiraron a Varda a realizar obras cinematográficas, incluida su primera película en 1955, La Pointe Courte, que equilibraba la ficción con debates de estilo documental.

Varda continuó haciendo películas. Como directora autodidacta que no había estudiado cine, se liberó de los estándares de la industria, lo que le permitió romper las normas y ayudar a marcar el comienzo de la Nueva Ola francesa.

El movimiento Nueva Ola se caracterizó por el rechazo de las convenciones cinematográficas tradicionales en favor de la experimentación. Fue una de las cineastas de la Nueva Ola.

En su vasta carrera cinematográfica, Varda dirigió más de 40 películas, entre cortometrajes, largometrajes y documentales sobre las complejidades de los humanos. Algunas de sus obras más notables incluyen Cleo de 5 a 7, Vagabond y The Gleaners and I.

Autodenominada feminista, presentó historias de mujeres en muchas películas. Varda abogó por la elección de las mujeres en la película de 1977 L'Une chante, l'autre pas, que ella describe como un “musical feminista”.

Varda participó en la defensa de las mujeres incluso fuera de sus películas; en particular, firmó el Manifiesto de los 343 con otras mujeres francesas, declarando públicamente que habían abortado en el pasado y presionando a los responsables políticos para que los legalizaran.

Continuó sus esfuerzos creativos en nuevos formatos: comenzó con videoinstalaciones en 2003. Su arte inmersivo se han exhibido en todo el mundo en ciudades como Gante, Nueva York, Beijing y París.

La variada carrera de Varda se puede apreciar hoy a través de sus películas, fotografías, obras de arte y libros. A lo largo de su trayectoria, Varda obtuvo varios premios, entre ellos un premio Lumières y una nominación al Oscar por Visages Villages (Faces Places), un premio César por Les Plages d'Agnès (Las playas de Agnés), un León de Oro por Sans toit ni loi (Vagabond), un Oscar honorífico por los logros de su vida en el cine y muchos más.

Agnès Varda trazó su propio camino autoproduciendo sus películas, encarnando el verdadero espíritu de independencia artística y resiliencia creativa.

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El 13 de diciembre, Google le dedicó su Doodle a la artista Agnès Varda, francesa nacida en Bélgica que fue fotógrafa, directora y pionera de las películas francesas de la Nueva Ola.

Un día como hoy de 2014, la Academia de Cine Europea le otorgó un premio honorífico a la trayectoria por su trabajo.

Varda nació en Bruselas el 30 de mayo de 1928, con el nombre de Arlette. Su familia se mudó a Sète, Francia, cuando ella tenía 12 años. Ella estudió historia del arte y fotografía antes de comenzar su carrera tomando fotografías para revistas y para el Théâtre National Populaire.

Algunas de sus fotografías inspiraron a Varda a realizar obras cinematográficas, incluida su primera película en 1955, La Pointe Courte, que equilibraba la ficción con debates de estilo documental.

Varda continuó haciendo películas. Como directora autodidacta que no había estudiado cine, se liberó de los estándares de la industria, lo que le permitió romper las normas y ayudar a marcar el comienzo de la Nueva Ola francesa.

El movimiento Nueva Ola se caracterizó por el rechazo de las convenciones cinematográficas tradicionales en favor de la experimentación. Fue una de las cineastas de la Nueva Ola.

En su vasta carrera cinematográfica, Varda dirigió más de 40 películas, entre cortometrajes, largometrajes y documentales sobre las complejidades de los humanos. Algunas de sus obras más notables incluyen Cleo de 5 a 7, Vagabond y The Gleaners and I.

Autodenominada feminista, presentó historias de mujeres en muchas películas. Varda abogó por la elección de las mujeres en la película de 1977 L'Une chante, l'autre pas, que ella describe como un “musical feminista”.

Varda participó en la defensa de las mujeres incluso fuera de sus películas; en particular, firmó el Manifiesto de los 343 con otras mujeres francesas, declarando públicamente que habían abortado en el pasado y presionando a los responsables políticos para que los legalizaran.

Continuó sus esfuerzos creativos en nuevos formatos: comenzó con videoinstalaciones en 2003. Su arte inmersivo se han exhibido en todo el mundo en ciudades como Gante, Nueva York, Beijing y París.

La variada carrera de Varda se puede apreciar hoy a través de sus películas, fotografías, obras de arte y libros. A lo largo de su trayectoria, Varda obtuvo varios premios, entre ellos un premio Lumières y una nominación al Oscar por Visages Villages (Faces Places), un premio César por Les Plages d'Agnès (Las playas de Agnés), un León de Oro por Sans toit ni loi (Vagabond), un Oscar honorífico por los logros de su vida en el cine y muchos más.

Agnès Varda trazó su propio camino autoproduciendo sus películas, encarnando el verdadero espíritu de independencia artística y resiliencia creativa.

Today's #GoogleDoodle celebrates the woman who was known for her New Wave films — and her iconic bob: Agnès Varda.



Learn more about this Belgian-born French photographer, director, and artist —> https://t.co/Pb9giqAwQO pic.twitter.com/65javpcwRB — Google Doodles (@GoogleDoodles) December 13, 2023