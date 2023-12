Qué pasará con el contenido de Star Plus tras anunciar su cierre definitivo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La empresa de entretenimiento Disney decidió desaparecer en México la plataforma Star Plus para que Disney Plus sea su única opción en toda Latinoamérica y compita libremente con Netflix y HBO Max.

Star Plus fue creada para presentar el contenido de la extinta cadena Fox y estaba dirigida a un público adulto, con programación como ESPN, eventos en vivo, películas y series, a diferencia de Disney, que ofrece contenidos exclusivos de Marvel, Pixar, Star Wars, Disney Animation y National Geografic.

De esta manera, la oferta de contenido aumentará, además de que permitirá a los usuarios pagar una sola plataforma y no dos, como sucedía desde la llegada de Star Plus a México.

Aun cuando no hay una fecha exacta para esta fusión entre Disney Plus y Star Plus ni se conocen los nuevos costos que tendrá, se prevé que el cambio ocurra para el segundo trimestre de 2024.

Respecto de la programación de eventos deportivos de ESPN, Los Simpson, películas de 20th Century Studios, series de FX, entre muchas otras, en un comunicado Walt Disney Company Latin America anunció que todo el contenido de Star Plus será integrado a Disney Plus; asimismo descartó alianza alguna con Apple TV o Paramount.