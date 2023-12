Programar juegos es cada vez más fácil

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Los videojuegos ya tienen muchos años con nosotros y tal vez lo veamos como algo que no tiene mucha importancia. Sin embargo, en términos económicos los videojuegos (en las diferentes plataformas para jugarlos), desde hace unos años hacen más dinero que la industria del cine en Hollywood e incluso junto con la industria de la música (https://www.thc-pod.com/episode/the-gaming-industry-is-now-bigger-than-movies-and-music-combined). Así pues, es una fuente de ingresos relativamente segura para quienes se dedican a programarlos.

Hay muchas herramientas de programación que se usan en multitud de juegos. Unity (https://unity.com/es) es una de tantas y sin duda, una de las más populares. Este tipo de código permite liberar a los programadores de muchísimos inconvenientes. Por ejemplo, el crear efectos de fuego o de agua u otro líquido, se vuelve una cuestión de pocas líneas de código ahora. Antes este tipo de efectos especiales era un reto enorme.

Pues bien, la plataforma GameMaker (https://gamemaker.io/en) ha decidido poner sus recursos de forma gratuita a aquellos que les guste escribir videojuegos (en 2 dimensiones), siempre y cuando sea para uso no comercial amén de poderse usar solamente en las que no son consolas de videojuegos. Ahora bien, si usted es un programador profesional y hace dinero de los juegos que codifica, puedxe pagar una cantidad mensual (o una suscripción anual) que ronda en 99 dólares. para así obtener la licencia comercial. Para los desarrolladores que trabajan con consolas de juego, no ha cambiado ninguna política de GameMaker, que mantiene la suscripción mensual de 79.99 dólares por mes o 799.99 dólares por año.

Cabe decir que GameMaker se desarrolló originalmente en el lenguaje Delphi (turbo Pascal para Windows), por Mark Overmars, que es un programador holandés. Cuando liberó la primera versión (en 1999), bajo el nombre de Animo, era simplemente una herramienta gráfica con algunas posibilidades para hacer “scripting”. Sin embargo, desde el 2007 el sistema fue desarrollado por Yo Yo Games, que tiene su sede en Escocia y que fue adquirido por Playtech en el 2015. No obstante, Playtech vendió Yo Yo Games a Opera Software aunque el equipo de desarrollo sigue siendo el mismo.

La cuestión interesante es ¿cuál sería la razón para cambiar las políticas de precios de esta plataforma para juegos? De acuerdo con Russell Kay, cabeza de GameMaker, se trata de agradecer a sus suscriptores. Desde que se unió a Opera Software, ha incrementado 3 veces sus usuarios activos. Hay unos 6 mil juegos (publicados en gx.games), como producto de la evolución del producto. Y como bien diría el promotor de una idea, Kay remata: GameMaker está mejor que nunca. Por otra parte, Kay señala que otras empresas, como Unity y Unreal Engine, han hecho cambios poco aceptables en las tarifas de sus productos.

Kay analiza el estado de las cosas e indica que “hemos visto a otras plataformas hacer movimiento absurdos en cuando uso de las licencias y el precio de las mismas” y agrega, “lo que hemos hecho nosotros, es lo opuesto, algo que deba ser bueno para los desarrolladores y nuestro éxito se mide por el número de personas que están haciendo juegos”.

Si usted programa videojuegos, o quiere entender algunos de los conceptos de esta rama de la computación, entre a la página de GameMaker y vea lo que puede hacer este sistema por usted. Por ejemplo, se puede crear un juego sencillo (que podría ser adictivo), en menos de 5 minutos, o bien, entender cómo ser manejan las colisiones de los objetos que se definen en los juegos, entre muchas técnicas que se usan popularmente.

Referencia: https://www.i-programmer.info/news/144-graphics-and-games/16794-gamemaker-free-for-non-commercial-use.html