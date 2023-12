Google lanza Gemini, IA con la que pretende “revolucionar la forma de interactuar con la tecnología”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La plataforma Google lanzó Gemini, modelo de Inteligencia Artificial capaz de superar a los humanos en comprensión de lenguaje multitarea, que puede ser usado en todas las utilidades de su entorno, desde Bard hasta smartphones.

La plataforma multimodal Gemini puede procesar y generar texto, código, imágenes, audio y video desde distintas fuentes de datos, y su versión más compleja, Ultra, estará disponible a principios de 2024, anunció el vicepresidente de productos en Google DeepMind, Eli Collins.

Señaló que esta IA supera a los humanos en la comprensión del lenguaje multitareas a partir de 57 materias de ciencias, tecnología, ingeniería, matemáticas, humanidades y ciencias sociales.

“Gemini es nuestro mayor y más capaz modelo de IA. Está inspirado en la forma en que las personas entienden el mundo e interactúan con él. Se percibe más como un colaborador útil y menos como una pieza inteligente de programación”, añadió.

Durante su presentación, Gemini identificó una forma geométrica, analizó la fórmula para encontrar su área, descubrió errores y propuso un resultado acertado al problema.

Además, arrojó resultados a partir de datos de imagen, texto, alfanuméricos y voz. Identificó diversas formas y dibujos de figuras y objetos propuestos, así como gráficos con datos actualizados.

Gemini viene en tres distintas versiones: Ultra (para tareas altamente complejas), Pro (escalable para un amplio rango de tareas) y Nano (el modelo más eficiente para ejecutar tareas en dispositivos). A partir del miércoles 6, Bard comenzó a utilizar una “versión afinada” de Gemini Pro que estará disponible en 170 países, aunque sólo en idioma inglés.

