Esto es lo que ofrecerá la suscripción de pago a Facebook e Instagram

MADRID, (Portaltic/EP) - Meta comenzará esta semana las pruebas de su nuevo servicio de suscripción, que permitirá a los usuarios verificar sus cuentas de Facebook e Instagram así como ganar visibilidad, pero no les dejará cambiar datos personales como el nombre o la foto de perfil en un primer momento.



Meta Verified es el nombre que recibe el nuevo servicio de suscripción de pago que prepara la matriz de Facebook e Instagram para ambas redes sociales. La compañía tecnológica confirmó este fin de semana que incluirá ventajas y funciones adicionales para los creadores de contenido.



Su principal propuesta es la verificación de cuenta, que al contrario que la que ofrece Twitter, requerirá un documento oficial de identidad para comprobar la identidad del usuario. Esto, no obstante, estará limitado en un primer momento al nombre real.



Una vez el perfil haya sido verificado, el usuario no podrá modificar datos como el nombre ni el nombre de usuario, la fecha de nacimiento o la foto de perfil, ya que, en caso de cambiar alguno de estos datos, habría que volver a verificar la cuenta.



La compañía tecnológica ha confirmado a TechCrunch que está trabajando en un proceso para que los usuarios puedan realizar cambios en los datos mencionados sin tener que cancelar la suscripción.



La suscripción exige unas condiciones mínimas para los usuarios que quieran unirse a ella previo pago, como tener 18 años, que la imagen del documento oficial coincida con la del perfil de la red social y tener un historial reciente de publicaciones.



En lo que respecta a la insignia azul que indicará que la cuenta ha sido verificada, en un primer momento tanto la cuenta con suscripción como la que no la tiene compartirán al misma insignia, pero con el tiempo la compañía incorporará el recuento de seguidores en más lugares en las cuentas con verificación heredada para diferenciarlas de las de pago.



La finalidad de la suscripción es que los creadores puedan "aumentar su presencia y construir una comunidad más rápido", tanto en Facebook como en Instagram -con suscripciones individuales-. Para ello, monitorizará en todo momento la autenticidad del usuario de la cuenta, dará acceso a soporte y mayores visibilidad y alcance.



Esta suscripción de pago comenzará a probarse esta semana en Australia y Nueva Zelanda, pero no se trata de la primera propuesta de suscripción que ofrece Meta, enfocadas a ofrecer contenido exclusivo a los seguidores y no tanto ventajas a los creadores.



Facebook ya introdujo las suscripciones en 2020 y están disponibles en cerca de 40 países de todo el mundo, incluido España, mediante invitación. Aquí el usuario realiza un pago mensual a cambio de acceso a contenido digital adicional o servicios exclusivos para fans.



Instagram también prueba una modalidad de suscripción, por la que ofrece tres opciones según el tipo de contenido exclusivo que quiera ofrecer el creador: vídeos en directo, historias que admiten la interacción con 'stikers', o 'badges' o insignias para identificar a los suscriptores en los comentarios del 'feed'.