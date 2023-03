Pinterest implementa herramientas contra la pedofilia

MADRID (Portaltic/EP).- Pinterest implementará dos herramientas que permitirán a los usuarios notificar a la plataforma de la existencia de tableros que fomenten la pedofilia, una decisión que ha tomado después de que NBC News informara de cómo algunos hombres estaban aprovechando su algoritmo de recomendación para crear tableros con imágenes de niñas en los que se compartían comentarios sexuales.



Pinterest es un motor de descubrimiento visual que sirve para encontrar ideas como recetas, inspiración para el hogar y de estilo, según explica la plataforma en su página web. En ella, los usuarios o 'pinners' recopilar imágenes de otros usuarios y las colocan en sus tableros.



La plataforma, a través de su algoritmo de recomendaciones, estaría permitiendo que los usuarios creen tableros con imágenes de menores realizando actividades cotidianas, en las que se han interceptado comentarios de carácter sexual y pedófilos, tal y como ha compartido recientemente NBC News.



Este medio ha llevado a cabo una investigación en la que creó una cuenta de Pinterest y revisó cientos de cuentas creadas por niñas, así como las páginas de sus seguidores, "muchos de los cuales parecían ser hombres", indicó.



Desde NBC News recuerdan que crear tableros con imágenes de este tipo y atribuirles una finalidad sexual o un título sugerente es legal, por lo que la plataforma no puede llevar a cabo una acción que neutralice estas actividades ilegítimas.



A pesar de que no puede tomar represalias contra este tipo de estas acciones, Pinterest sí que está fomentando este tipo de fotogalerías, puesto que el propio motor de recomendaciones es el que expone a los menores en las búsquedas de los adultos, como se comprobó en el análisis.



Si bien este contenido "se publica inocentemente", algunos usuarios lo están utilizando "para generar interés sexual hacia los niños", explicó Stephen Sauer, del Centro Canadiense para la Protección Infantil.



Al igual que NBC News, Sauer llevó a cabo una estrategia similar para dar con este tipo de recomendaciones de niños en tableros con imágenes de menores. Fue entonces cuando advirtió que algunas de ellas habían recibido "comentarios sexualmente sugerentes".



Para ilustrar este problema, NBC ha expuesto el caso de un usuario en libertad condicional que se unió a Pinterest después de salir de la cárcel, tras cumplir 27 años por intento de asesinato. Tras recibir una comunicación de la cadena de televisión, eliminó los tres tableros de su perfil que albergaban imágenes de niñas.



Pinterest actúa



Desde la plataforma, recordaron que prohíben "cualquier tipo de conducta que sexualice a menores" y argumentaron que cuentan con "una política estricta que no tolera contenido que pueda explotar o poner en peligro a menores", según declaraciones recogidas por Europa Press.



Con ello, matizaron que cuando detectan "que los usuarios guardan colecciones de imágenes inofensivas o no sexuales de una manera que podría verse como una contribución a la sexualización de menores", inmediatamente toman medidas. Entre ellas, la eliminación de los tableros y el bloqueo de los usuarios.



Para mitigar este problema, la plataforma ha anunciado dos herramientas nuevas. Una de ellas permitirá a los usuarios reportar tableros y otra que introduce categorías adicionales de razones para reportar a usuarios de este servicio.



YouTube, un caso similar



Conviene recordar que este caso comparte similitudes con el revelado en mayo de 2019 en YouTube, cuando el bloguero Matt Watson alertó de que un fallo en el algoritmo de recomendación de vídeos de YouTube ponía en contacto a pedófilos en vídeos de menores que realizan actividades cotidianas y que, además, estaban siendo monetizados.



Estas personas aprovecharon un denominado 'agujero de gusano' del algoritmo, que hizo que este recomendara, en lo que se consideró que era una red de bajo nivel de pedófilos, vídeos de menores sin carácter sexual. Esto favoreció la proliferación de comentarios inapropiados y que estos se pudieran intercambiar mensajes en la plataforma.



En este contexto, YouTube tomó medidas y eliminó los vídeos y los canales que se vieron inmersos en dicha red de pedofilia y denunció las actividades ilegales ejecutadas por estos individuos. Finalmente, deshabilitó los comentarios.