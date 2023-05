Disney+ y Star+ suben sus precios; esto cobrarÃ¡n a partir del 31 de mayo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Las plataformas Disney+ y Star Plus informaron sobre el incremento en sus precios para nuevos suscriptores, desde abril, y para los actuales, a partir del 31 de mayo.

En días pasados, Netflix anunció el cobro de un Cargo Extra por compartir la cuenta de streaming con usuarios ajenos al domicilio registrado.

Disney Plus cobrará 179 pesos mensuales y mantiene la anualidad en mil 599 pesos; mientras que la de Star Plus será de 219 pesos mensuales y su anualidad se mantiene en mil 999 pesos. El Combo+ a 269 pesos al mes y el Combo Plus con Lionsgate Plus, 329 pesos mensuales.

A diferencia de Netflix, en estas plataformas se permite compartir la cuenta, pues no se refirieron que modificarán sus condiciones de uso.