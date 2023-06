La “última canción” de The Beatles será grabada gracias a la IA

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La tecnología permitirá que el mundo escuche la “última canción” de The Beatles. El uso de la Inteligencia Artificial (IA) permitió rescatar la voz de John Lennon. "La acabamos de terminar y se lanzará este año", anunció Paul McCartney hoy a la BBC.

"Da un poco de miedo pero es emocionante, porque es el futuro. Tendremos que ver a dónde nos lleva", dijo.

Aunque no se reveló el nombre de la pieza musical, todo indica que podría tratarse de "Now and then", grabada en 1978 y que McCartney recibió de la viuda de Lennon, Yoko Ono.

Esta fue una de las varias canciones de un cassette con la etiqueta "For Paul" que Lennon había hecho poco antes de su muerte en 1980.

“Now and Then” sería la última canción que quedaría por grabar de las que aparecían en ese material que permaneció inédito por años. Las otras dos, Free As A Bird y Real Love, fueron limpiadas por el productor Jeff Lynne, completadas y lanzadas en 1995 y 1996 respectivamente.

Originalmente se había considerado en un principio como parte de una recopilación de material del grupo en 1995 para el disco Anthology. Sin embargo, de acuerdo con McCartney, George Harrison había admitido que la canción era una "basura" y se negó a trabajar en ella.

La idea surgió gracias al documental Get Back de Peter Jackson, quien, desde hace unos años, trabajo en computadoras para reconocer las voces de los Beatles y separarlas de los ruidos de fondo, e incluso de sus propios instrumentos, con la idea de crear un audio "limpio". "Él (Jackson) fue capaz de sacar la voz de John de un cassette pequeño", dijo McCartney.

"Teníamos la voz de John y un piano y Jackson podía separarlos con IA. Le dicen a la máquina: 'Esa es la voz. Esta es una guitarra. Saca la guitarra", explicó el músico. Así, se pudo tomar la voz de John Lennon y obtenerla pura a través de esta IA, afirmó.

“Now and Then”, es el último tema que permanece inédito y se sabe que es una canción de amor en tono de disculpa. Los fanáticos del mítico grupo tendrán que esperar a finales de año para saber si se trata de esa canción; además esto abre nuevamente el debate del uso de la IA y sus alcances.