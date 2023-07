Reportan fallas en la red social Twitter

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Usuarios de Twitter reportaron fallas en la red social, principalmente en su versión para computadoras de escritorio.

De acuerdo con el sitio DownDetector, las fallas comenzaron alrededor de las 10 de la mañana de este sábado.

Las fallas denunciadas van desde no poder iniciar sesión, que no cargue el “time line” o no se puedan ver los tuits de cuentas específicas. Adicionalmente, al intentar realizar una búsqueda aparecen los mensajes “Algo salió mal. Intenta recargar”, y “Lo sentimos, has alcanzado el límite de frecuencia de consultas. Espera unos minutos e inténtalo de nuevo”.

Hasta el momento, la compañía del multimillonario Elon Musk no ha fijado una posición ante las fallas.