MADRID, 21 Jul. (Portaltic/EP) - Niantic lanzó Rutas para Pokémon GO, una nueva función con la que los usuarios podrán explorar y guardar caminos e itinerarios de sus recorridos favoritos por las ciudades, a fin de compartirlos con otros jugadores.



La compañía desarrolladora de videojuegos pretende incluir características que fomenten la exploración del entorno de los jugadores, así como motivar a la comunidad de jugadores del famoso título desarrollado por Niantic.



En este sentido, lanzó la nueva función Rutas para Pokémon GO, con la que los usuarios podrán trazar un camino a seguir para mostrar sus lugares favoritos y compartirlo con otros jugadores. Asimismo, también se podrán seguir los caminos publicados por otros entrenadores locales para descubrir nuevos entornos.



"Es el momento de dirigirse hacia el horizonte y descubrir una nueva forma de vivir aventuras con Pokémon GO", subrayó la compañía en un comunicado en su web, donde ha explicado cómo funciona esta característica.



Para crear una ruta, los usuarios deberán escoger una Poképarada o Gimnasio como punto de partida. Tras ello, deberán pulsar en el botón de 'Registrar' para que la 'app' comience a guardar la ruta e introducir los detalles necesarios. Finalmente, se deberá enviar para revisión y, una vez aceptada, se publicará para que otros jugadores puedan seguirla.



Por otra parte, para explorar nuevas rutas de otros jugadores, se debe pulsar sobre la pestaña de 'Rutas' dentro del menú 'Cercano', donde aparecerán las rutas locales que hayan sido publicadas. Una vez escogida la ruta deseada los usuarios la podrán seguir a través de las indicaciones que se irán compartiendo en el mapa.



La compañía ha advertido a los usuarios que deberán estar atentos mientras exploran nuevos caminos, ya que la función Rutas incluye las células del Pokémon Zygarde, que son los componentes que crean a Zygarde, el Pokémon Equilibrio. Así, los usuarios deberán recolectar estas células en su Arca de Zygarde y utilizarlas para ir cambiando de forma al Pokémon.



Otra de las novedades que incluyen las Rutas es que, al llevar a cabo recorridos de otros usuarios, los jugadores recibirán recompensas. Por ejemplo, al seguir una ruta hasta el final por primera vez, los entrenadores recibirán una Medalla de ruta.



Para inaugurar esta nueva función, Pokémon GO ha organizado el evento 'Nuevos Senderos', que comenzará el sábado 21 de julio y concluirá el próximo 24 de julio, en el que se podrá atrapar a Zygarde por primera vez.