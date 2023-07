La UE abre una pesquisa antimonopolio contra Microsoft por fusionar Office y Teams

El logo de Microsoft y una escena del juego de Activision “Call of Duty - Modern Warfare” se ven en una foto en Nueva York. Foto: AP

BRUSELAS (AP) .– La Unión Europea anunció el jueves que había abierto una investigación formal antimonopolio sobre Microsoft, ante las preocupaciones de que integrar la aplicación de mensajería y videoconferencias Teams con su paquete de ofimática Office le dé una ventaja injusta sobre sus competidores.

La Comisión Europea, responsable de competencia en el bloque de 27 países, dijo que realizaría su investigación a fondo "de forma prioritaria". El caso deriva de una demanda presentada en 2020 por Slack Technologies, que produce el popular software de mensajería para oficinas del mismo nombre.

Slack, propiedad del fabricante de software de negocios Salesforce, alegaba que Microsoft abusaba de su posición de dominio para eliminar a la competencia, algo que incumple las leyes de la UE, al combinar de forma ilegal la plataforma Teams con su paquete Office, que incluye los programas Word, Excel y Outlook.

"Las herramientas de colaboración y comunicación remota como Teams se han vuelto indispensables para muchos negocios en Europa. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que los mercados para estos productos siguen siendo competitivos", dijo Margrethe Vestager, comisaria de Competencia de la UE.

"Por eso investigamos si la integración de Microsoft de su paquete de ofimática con Teams puede incumplir las normas de competencia de la UE", añadió. En un comunicado, Microsoft dijo respetar "la labor de la Comisión Europea en este caso" y añadió que "seguirá cooperando con la comisión y permanecerá comprometida con encontrar soluciones que resuelvan sus preocupaciones".

Abrir una pesquisa no determina el resultado de la misma, señaló la Comisión. La semana pasada, la compañía alemana de videoconferencias alfaview añadió otra demanda al caso y alegó que la integración daba al gigante tecnológico estadounidense una ventaja competitiva incomparable "que no está justificada por el rendimiento y que competidores como alfaview no pueden igualar".

La UE ha liderado el incremente del escrutinio sobre las grandes firmas tecnológicas, ante las preocupaciones de que puedan haberse vuelto demasiado dominantes. Sin embargo, Microsoft ha recibido luz verde en las últimas revisiones de Bruselas sobre sus operaciones.

La UE aprobó el plan de Microsoft de comprar el estudio de videojuegos Activision Blizzard por 69.000 millones de dólares, después de que la compañía ofreciera permitir de forma automática las licencias de títulos populares de Activision como "Call of Duty" para plataformas de juego en la nube. Microsoft también ha recibido el visto bueno de la UE para adquirir la firma de videojuegos Zenimax y la empresa de reconocimiento de voz Nuance.