Ya está disponible la versión web de Threads

MADRID, (Portaltic/EP). - Meta lanzó oficialmente la versión web de Threads, en la que los usuarios ya pueden interactuar con otras publicaciones, navegar por su 'feed' y publicar desde el ordenador, con un diseño muy similar al de la versión para móviles.

Hasta ahora, la red social de 'microblogging' de Instagram solo permitía interactuar desde la aplicación para dispositivos móviles, ya que, aunque se podía ver el 'feed' desde la web e incluía los botones para dar 'Me gusta' o compartir la publicación, al clicar en ellos generaba un código QR de forma automática para descargar la 'app' en el móvil.

Sin embargo, tal y como ha compartido el jefe de Instagram, Adam Mosseri, la versión web de Threads ya está disponible en los países donde puede usarse este servicio y, con ella, los usuarios pueden interactuar con las publicaciones, navegar por el 'feed' y los perfiles de otros usuarios y publicar desde la propia web.

Asimismo, el diseño de Threads para web es muy similar a la interfaz de la versión para dispositivos móviles. No obstante, hay algunos cambios, como el menú de opciones de navegación --con el icono de búsqueda, de publicación, de notificaciones y del perfil-- que se sitúa en la parte superior de la página. Igualmente, para intercambiar los 'feeds' de 'Siguiendo' y 'Para ti', se deberá pulsar en un botón situado en la esquina inferior izquierda de la pantalla.



Además, la versión web también permite cambiar entre modo claro y oscuro desde la opción del menú de configuración, que se encuentra situado en la esquina superior derecha.

Siguiendo esta línea, se ha de tener en cuenta que la versión de Threads para web aún no incluye todas las opciones que sí están disponibles en la versión para 'smartphones'. Tal y como ha compartido la portavoz de Meta Cristine Pai con The Verge, por el momento, los usuarios no pueden editar su perfil o enviar una publicación a mensajes directos de Instagram desde la web.

De hecho, según Mosseri, no se prevé que introduzcan una bandeja de entrada para mensajes directos, si no que, según ha dicho, "podría tener más sentido" integrar "más estrechamente" Threads e Instagram. A pesar de ello, también ha señalado que el equipo de Threads está trabajando para implementar mejoras, entre ellas la edición de publicaciones y la moderación.



Instagram lanzó Threads a principios del mes de julio de este año como una aplicación de 'microblogging' donde las comunidades "se reúnen para discutir todo, desde los temas que interesan hoy hasta lo que será tendencia mañana" y con la que pretende hacer frente a su principal competidor X (Twitter).

Tras un inicio en el que la red social tuvo una gran acogida por los usuarios --llegando a alcanzar los 100 millones de perfiles en menos de una semana--, la aplicación ha ido perdiendo popularidad y su número de usuarios activos ha descendido en el último mes.



Ahora, con la llegada de la versión web, la plataforma espera reunir a aquellos usuarios que esperaban poder utilizar la red social en el ordenador. Además, Threads continúa sin estar disponible en los países de la Unión Europea, por lo que la versión web de Threads tampoco ha llegado a esta región.