Macron elogia a los videojuegos después de criticarlos durante disturbios

PARÍS (AP) — El presidente de Francia Emmanuel Macron extendió una rama de olivo a los videojuegos después de vincular previamente a los juegos por computadora con los disturbios que estremecieron al país a mediados de este año.

En una publicación en X, la plataforma conocida previamente como Twitter, Macron se retractó de sus declaraciones de junio pasado, cuando culpó a los videojuegos de "intoxicar" a algunos de los jóvenes que protagonizaron los disturbios.

Esos comentarios desanimaron a parte de la comunidad de los videojuegos, incluso más allá de las fronteras. El director de videojuegos japonés Kastuhiro Harada respondió en X que "culpar a algo es una gran manera de eludir la carga de la responsabilidad".

Macron inició su mensaje inusualmente largo de este fin de semana con una admisión de culpa: "Sobresalté a los jugadores".

Después intentó aclarar lo que pasaba por su mente y lanzó una gran cantidad de elogios a los videojuegos y la industria.

"Los videojuegos son una parte integral de Francia", declaró el mandatario.

J’ai fait bondir les gamers.



J’ai pourtant toujours considéré que les jeux vidéo sont une chance pour la France, pour notre jeunesse et son avenir, pour nos emplois et notre économie.



Je veux être (plus) clair.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 16, 2023