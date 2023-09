La SSC alerta sobre estafas en redes sociales denominadas “Cripto Romance”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) identificó diversos fraudes en línea denominados “Cripto Romance”, y advirtió que los estafadores establecen contacto con sus víctimas, ganan su confianza, las enamoran y les solicitan dinero en apoyo o para realizar inversiones de criptomonedas.

La Secretaría encabezada por Omar García Harfuch informó que reconoció las estafas a través de labores de monitoreo, patrullaje virtual y reportes ciudadanos.

En un comunicado, detalló el modus operandi: Los cibercriminales usan perfiles llamativos en redes sociales, donde aparentan un nivel socioeconómico alto, bajo esta coartada comienzan una comunicación romántica con las víctimas, las cuales son elegidas a partir de la ingeniería social que implementan los delincuentes, para analizar la información que publican.

De acuerdo con International Business Machines Corporation (IBM), la ingeniería social “manipula a las personas para que compartan información que no deberían compartir, descarguen software que no deberían descargar, visiten sitios web que no deberían visitar, envíen dinero a delincuentes o bien cometan otros errores que comprometan sus activos o seguridad personal o empresarial”.

La SSC precisó que una vez que el estafador establece una comunicación positiva con la víctima, comienza a enviar fotos y desarrollar una conversación para “seducir y ganar la confianza”, lo que aporta cierto nivel de realidad, a pesar de que los señalados argumentan que no se pueden reunir personalmente, ya que “viven o viajan fuera del país, que trabajan en una plataforma petrolera o para una organización internacional”.

Posteriormente, los defraudadores solicitan préstamos a sus víctimas alegando una enfermedad o para ayudar a otras personas: “Añaden que recibirán pronto una herencia o inversión, pero necesitan dinero para los trámites o los invitan a invertir en “criptomonedas” para obtener ganancias”.

Luego de que la víctima invierte una pequeña cantidad de dinero, el cibercriminal le regresa su inversión más una supuesta ganancia considerable, pero al intentar retirarlo le indican que sus criptomonedas y ganancias están congeladas debido a que es un monto muy grande y requieren pagar impuestos, lo que orilla a la víctima a pedir préstamos, sin embargo “todo es parte del fraude”.

¿Cómo evitar ser víctima del fraude?

Ante lo anterior, la Unidad de Policía Cibernética emitió las siguientes recomendaciones para evitar caer en este modelo de estafa:

Nunca enviar dinero ni invertir por confiar en los consejos de alguien que se haya conocido en línea

No revelar la situación financiera actual a personas desconocidas y no confiables

No compartir información bancaria, personal, copias de identificaciones o pasaportes ni ninguna otra información confidencial con nadie en internet ni en un sitio que no te conste que es legítimo

Si un sitio virtual de inversión o comercio promociona ganancias increíbles, lo más probable es que no sea creíble

Tener cuidado con las personas que afirman oportunidades exclusivas de inversión y exigen que se actúe con rapidez

En caso de ser víctima de fraude, presentar una denuncia ante la Fiscalía local correspondiente y contactar a la Policía Cibernética con el fin de recibir asesoramiento

Además, las autoridades cibernéticas reiteraron que atienden las 24 horas del día ante cualquier duda, consulta u orientación, en los siguientes contactos: