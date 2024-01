Mi nuevo libro: “De simetrías y asimetrías, los patrones de la naturaleza”

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- Una de las cosas que hago con frecuencia es profundizar sobre los temas que me interesan. Debo decir que este interés no se desarrolla de inmediato, sino que lentamente va adquiriendo forma en mi pensamiento y llega un momento, como un vaso de agua lleno a punto de desbordarse, que me siento obligado a tomar acciones y entonces me pongo a investigar.

Hoy tenemos un mundo fantástico con internet a la mano. La información fluye y además es accesible en una miriada de contenidos, lo cual hace que una investigación hoy en día sea infinitamente más fácil de realizar que en el pasado.

Es por eso que en algún momento -tal vez por mi interés ya añejo a los autómatas celulares- me di cuenta que había algunos patrones evidentes en la Naturaleza (sí, con N mayúscula), y entonces me di cuenta que tal vez, sólo tal vez, la simetría es una característica fundamental al respecto. Y para mi sorpresa hallé (aunque reconozco que no estoy muy sorprendido), encontré que más de un científico se ha dedicado a investigar el tema de la simetría y su influencia en el mundo natural que nos rodea.

Pues bien, he trabajado probablemente seis meses con mucha atención sobre este tema y he escrito el libro "De simetrías y asimetrías, los patrones de la naturaleza". Este es el contenido del mismo:

Contenido

Prefacio

1. Palíndromas, o la simetría de las palabras

2. Números capicúa, que se ven al derecho y al revés igual

3. Escher y la obsesión por la simetría

4. El notable arte simétrico de Scott Kim

5. El juego de 15 y su solución, gracias a la simetría

6. Células, plantas, animales y simetría

7. ¿Existe la vida porque la Naturaleza es asimétrica?

8. Diestra y siniestra

9. Partículas y antipartículas ¿la simetría inevitable?

10. La violación de la paridad… y de la simetría

11. ¿Puede distinguir Alicia si está del otro lado del espejo?

12. Monopolos: la asimetría en el electromagnetismo

13. El tiempo no es simétrico

14. Boltzmann, la flecha del tiempo y la entropía

15. La simetría del caos y las hormigas caóticas

16. Conclusiones

Apéndices

I El algoritmo de Walker para los números palindrómicos

II Usando los autómatas celulares para estudiar la Conjetura de Collatz

III Programa (software) de los autómatas celulares (1D)

IV Programa (software) para la verificación de los palíndromas

V El juego de la vida de John Conway

VI Programa (software) de la hormiga de Langton

Bibliografía

Crédito de las ilustraciones

De esta manera, a quien le interese este trabajo, lo pongo a su disposición por el equivalente a un dólar (o más si el lector quiere donar una mayor cantidad). En este nuevo experimento por buscar alternativas a que la gente lea mi trabajo y al mismo tiempo apoye para seguir trabajando en otros proyectos, el costo me parece muy accesible. Pueden depositarme a mi cuenta en paypal: morsa@la-morsa.com. Cuando reciba copia del comprobante, le mando al interesado el libro. Gracias.