El primer gran torneo del año: Tata Steel 2024

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–La primera justa ajedrecística es el torneo Tata Steel, patrocinado por la acerera india y que se juega en Wijk aan Zee, en Holanda. Este es un torneo que ha cambiado de patrocinadores con los años y que además, por diferentes motivos (por ejemplo, la pandemia), han reducido la nómina de jugadores (antes ese jugaban tres grupos y ahora sólo dos). Sin embargo, en todos estos años los mejores jugadores del mundo han desfilado por este increíble campeonato, el cual ha sido ganado por Magnus Carlsen -el mejor jugador del planeta- en varias ocasiones. Es además una oportunidad para los mejores talentos holandeses, pues pueden enfrentar a los ajedrecistas más fuertes del circuito internacional.

En esta ocasión, curiosamente, Magnus Carlsen ha decidido no aceptar la invitación a este torneo, lo cual es en principio un poco extraño, pero conociendo al noruego, quizás esté un poco harto del ajedrez clásico, el que se juega a ritmo lento. Pareciera que lo suyo es el ajedrez a 15 minutos la partida (con incremento de 10 segundos por jugada realizada), o el blitz (a 3 minutos toda la partida por jugador, con incremento de 2 segundos por jugada realizada). No obstante esto, vemos de regreso al nuevo Campeón Mundial, Ding Liren, quien después de ganarle un duro match a Nepomniachtchi, se recluyera en su país sin aparecer en ningún campeonato. Parece ser que el chino se sentía abrumado y agotado por el esfuerzo de haber logrado el título mundial y que no quería saber nada de ajedrez. Sin embargo, ya está de regreso.

También podemos ver a la estrella Firouzja, un iraní que juega un ajedrez extraordinario y que promete alcanzará grandes éxitos en el futuro. Pero desde luego, nadie puede anticipar el futuro y el éxito en la elite ajedrecística depende de muchos factores (incluso algunos externos, que no tienen nada que ver con la actividad del ajedrez), que bien pueden truncar la más brillante de las carreras.

Por otra parte, tenemos la presencia de tres jugadores de la India: Praggnanandha, Vidit y Gukesh. Estos tres fortísimos grandes maestros le darán lucimiento al torneo y para empezar, “Pragg” vencería ya al Campeón del Mundo, Ding Liren, en una estupenda partida. Gukesh pedería ya con Ding Lien y Vidit se mantiene jugando un ajedrez sólido. Este último jugador es el más “veterano” de los 3 indios y quizás su punto débil sea el cómo enfrenta las derrotas. Hay videos (en YouTube), de Vidit a punto de abandonar una partida mostrando un desconsuelo de casi irse a las lágrimas. Y quizás para muchos esto sea absurdo, pero no lo es para quien ha dedicado su vida al arte del ajedrez. La nomina la completan Giri, Nepomniachtchi, Abdusattorov, Wei, Warmerdam, Van Foreest J., Donchenko, Ju y Maghsooldloo.

Hay que decir que después de la cuarta ronda, Giri (Holanda), va en primer lugar con 3.5 puntos de 4 posibles. Ha empatado con Vidit y vencido a Gukesh, Ju y Donchenko. Parece que está en buena forma y pudiese ser un viable candidato para alzarse con el título. Sin embargo, es un largo torneo y habrá que esperar. Fioruzja lleva 3 puntos, está en solitario en segundo lugar y le siguen con 2.5 puntos Pragg, Nepo, Abdusattorov y Wei. Con dos puntos están Vidit, Warrmerdam y Ding. Por su parte Gukesh y Van Foreest llevan 1.5 puntos seguido cn medio punto menos por Donchenko y Ju. Maghsoodloo, quien fuera Campeón Mundial Juvenil lleva apenas medio punto y es claro que no está en buena forma. Cabe señalar que este jugador dice estudia muchas horas por día para retar en algún momento a Magnus Carlsen. Es evidente que se requiere mucho compromiso personal para trabajar en ajedrez tanto tiempo por día.

En el grupo “Challengers” tenemos como un punto destacado la presencia de Hans Niemann, quien fue acusado por Carlsen de hacer trampa. Este último no pudo demostrar las supuestas trampas pero dejó el antecedente y es claro que ahora el acusado juega con un feo estigma. Por cierto, el ganador del Challengers lo promoverá al torneo principal. Vamos a ver si Niemann lo logra. Por lo pronto lleva 3 puntos, empatado con Korobov y L'Ami. De nuevo, aún hay mucho torneo que recorrer.

Las partidas pueden verse en Lichess.org (buscar emisiones) o Chess.com, de forma gratuita. Vale la pena seguir este torneo.