Cubrebocas y vacunas: esto es lo que recomienda la OMS ante el aumento de casos de covid

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom, recomendó al público en general que volver al uso de cubrebocas, ventilación y distanciamiento, de la misma forma que incentivó la vacunación conta el covid-19 y la influenza.

Estas recomendaciones se enmarcan en el aumento de casos de covid entre el periodo de noviembre a diciembre de 2023, en el cual se registró un incremento de 52% a nivel global.

Si bien las muertes se han reducido 8%, las hospitalizaciones se han incrementado 23% y 51% en admisiones a cuidados intensivos.

El director también alentó a los gobiernos para que provean a la población de exámenes confiables, tratamientos y vacunas, especialmente para quienes tienen mayores factores de riesgo. Además, recordó las recomendaciones que han sido determinadas por la OMS para que los diferentes gobiernos lidien con el covid-19 a nivel mundial.

"Las enfermedades respiratorias causadas por covid-19, gripe y otros patógenos han aumentado en muchos países durante semanas y se espera que esto continúe después de las últimas vacaciones. Como individuos: asegúrense de hacerse la prueba y buscar atención cuando sea necesario porque los tratamientos contra el covid-19 pueden prevenir enfermedades graves y la muerte.

"Continúe usando cubrebocas, ventilación y distanciamiento para reducir la exposición, y asegúrese de que usted y sus seres queridos estén al día con sus vacunas contra el covid-19 y la gripe.

"Como gobiernos: brindar acceso a pruebas, tratamientos y vacunas confiables, especialmente a quienes corren mayor riesgo de sufrir una infección grave. Mantener la vigilancia, la secuenciación y la presentación de informes para seguir la evolución del virus covid-19 y proporcione mensajes claros sobre los riesgos y las medidas para reducir el riesgo para sus poblaciones", publicó Tedros en sus redes.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Respiratory illnesses from <a href="https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#COVID19</a>, flu and other pathogens have been on the increase in many countries for weeks and this is expected to continue following the recent holidays. <br><br>As individuals: make sure to test and seek care when needed because COVID-19 treatments can prevent…</p>— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) <a href="https://twitter.com/DrTedros/status/1743327662897082640?ref_src=twsrc%5Etfw">January 5, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>