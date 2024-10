Así es el nuevo iPad mini con Apple Intelligence: este es su precio en México

(Portaltic/EP).- Apple presentó el nuevo iPad mini con pantalla de 8.3 pulgadas, procesador A17 Pro y compatibilidad con el sistema de funciones de inteligencia artificial (IA) Apple Intelligence.

El nuevo iPad mini funciona con el chip A17 Pro, que integra una CPU de seis núcleos (dos de rendimiento y cuatro de eficiencia) y una GPU de cinco núcleos, así como un Neural Engine el doble de rápido con respecto a la generación anterior del iPad mini.

El chip habilita tecnologías que impulsan una experiencia de gaming hiperrealista, como el trazado de rayos por aceleración de 'hardware', el almacenamiento dinámico en caché y el sombreado de malla por aceleración de 'hardware'.

Esta tableta es compatible con el lápiz óptico Apple Pencil Pro, y presenta una pantalla Liquid Retina de 8.3 pulgadas con tecnología True Tone. También cuenta con una cámara trasera gran angular de 12 megapíxeles con HDR Intelligence para obtener unas fotografías más naturales.

Asimismo, funciona con el 'software' iOS 18, que aprovecha el Neural Engine para impulsar las prestaciones de IA en el dispositivo, haciendo, además, que sea compatible con Apple Intelligence, mientras que la Computación Privada en la Nube permite adaptar y ampliar la capacidad computacional entre el procesamiento en el dispositivo y modelos de mayor tamaño basados en servidores específicos con chips de Apple.

Incredible performance. All-day battery life. Built for Apple Intelligence. The new iPad mini is ultraportable and ultra powerful, thanks to Apple silicon. And it comes in four stunning finishes, along with support for Apple Pencil Pro. https://t.co/eclRj1r7oJ