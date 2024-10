Apple anunciará nuevos productos a partir del lunes. Esto es lo que se prevé

MADRID (Portaltic/EP).- El vicepresidente senior de Marketing Mundial de Apple, Greg Joswiak, anunció que la marca dará a conocer diferentes productos de Mac a lo largo de la próxima semana, una serie de presentaciones que comenzarán el lunes 28.

Apple presentó hace unos días su nuevo iPad mini compatible con Apple Intelligence, que incorpora procesador A17 Pro, con CPU de seis núcleos y GPU de cinco núcleos, y equipa una pantalla de 8.3 pulgadas.

También a primeros de este mes el periodista de Bloomberg Mark Gurman avanzó que la firma planeaba anunciar nuevos productos de 'hardware' a finales de octubre, entre los que se encontrarían, además del comentado iPad Mini, los nuevos modelos de MacBook Pro, el Mac Mini rediseñado y el iMac con chip M4.

Ahora ha sido el vicepresidente senior de Marketing Mundial la marca quien ha avanzado a través de su cuenta personal de X que la marca dará a conocer distintos anuncios relacionados con los productos Mac a partir del lunes y que estas presentaciones se extenderán a lo largo de los siguientes días.

Por otra parte, como ya avanzó Gurman, Apple planea presentar nuevos equipos durante la primera mitad del próximo 2025. En concreto, dos nuevos modelos de MacBook Air de 23 y 15 pulgadas con procesador M4 y un iPhone SE renovado.

Mac (??) your calendars! We have an exciting week of announcements ahead, starting on Monday morning. Stay tuned… pic.twitter.com/YnoCYkZq6c