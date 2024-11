Computación: Los misterios del universo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El universo es un lugar misterioso. Cuando uno piensa en lo que sabemos del mismo, nos sorprendemos las magnitudes que maneja, de su inimaginable tamaño y del hecho de que ni siquiera entendemos si realmente se está expandiendo, aunque desde luego, tenemos algunas ideas educadas que parecen afirmar este hecho. La cuestión es que, de alguna manera, la cosmología sigue siendo un caldo de cultivo para la especulación. Por ejemplo, si el universo se está expandiendo, ¿qué hay fuera del mismo? ¿Hay otros universos o simplemente la pregunta no tiene sentido?

Otra pregunta que lleva ya casi 100 años de haberse formulado, es la existencia de la materia oscura, la cual es un tipo de materia que se estima corresponde aproximadamente al 85% de la materia del universo, y que no es energía oscura, materia bariónica (materia ordinaria) ni neutrinos. Su nombre hace referencia -según la Wikipedia- a que se considera que no emite ningún tipo de radiación electromagnética (como la luz). De hecho, no interactuaría en ninguna forma con la radiación electromagnética, siendo completamente transparente en todo el espectro electromagnético.

Llama la atención que se considere que la materia oscura corresponda a tan alto porcentaje de existencia (85%) porque finalmente, no la hemos visto, no tenemos ninguna prueba fehaciente y a lo más lo que hemos logrado es "medirla" a partir de cálculos indirectos, por ejemplo, sus efectos gravitacionales en la materia bajo la consideración de la mecánica newtoniana, tales como el movimiento de las estrellas o las galaxias, así como en las anisotropías del fondo cósmico de microondas presente en el universo (donde la anisotropía es la propiedad general de la materia según la cual cualidades como elasticidad, temperatura, conductividad, velocidad de propagación de la luz, etc., varían según la dirección en que son examinadas).

La materia oscura fue una propuesta de Fritz Zwicky, en el año 1933, ante la extraña evidencia de una "masa no visible" que influiría en las velocidades orbitales de los cúmulos de las galaxias. Hoy hay otras posibles pruebas de la existencia de la materia oscura, como los "lentes gravitacionales" de los objetos por los cúmulos de galaxias, como el Cúmulo Bala. E incluso eminencias como Stephen Hawking, junto con Bernard Carr, indican (desde 1974), que hay una serie de agujeros negros primordiales, que nacieron poco después del Big Bang y que representan toda la materia oscura en el universo.

¿Pero de qué material está hecha la materia oscura? No se sabe. Algunos físicos consideran que se trata de neutrinos comunes, corrientes y pesados, pero de nuevo, esto es una mera especulación porque nadie ha pasado de esta argumentación a alguna forma de hacer una medición al respecto. Pero sea lo que de verdad componga la materia oscura, esta debe tener más masa que el componente "visible" del universo. Aproximadamente, solo el 5% de la densidad de energía total en el Universo (inferido de los efectos gravitacionales) se puede observar directamente. Se estima que en torno al 23% está compuesto de materia oscura. El 72% restante consistiría en energía oscura, un componente incluso más extraño, distribuido difusamente en el espacio.

Como ya dijimos, fue el astrofísico suizo Fritz Zwicky, del Instituto Tecnológico de California (Caltech), quien en 1933, proporcionó pruebas y dedujo la existencia del fenómeno que se ha llamado "materia oscura". Zwicky aplicó el teorema de virial al cúmulo de galaxias Coma y obtuvo pruebas de masa no visible. Estimó la masa total del cúmulo basándose en los movimientos de las galaxias cercanas a su borde. Cuando comparó esta masa estimada con la estimación del número de galaxias y con el brillo total del cúmulo, encontró que había unas 400 veces más masa de la esperada. La gravedad de las galaxias visibles en el cúmulo era muy poca para tal velocidad orbital, por lo que se necesita mucha más. Esto se conoce como el "problema de la masa desaparecida". Basándose en estas conclusiones, Zwicky dedujo que tendría que haber alguna forma de "materia no visible" que proporcionaría suficiente masa y gravedad constituyendo todo el cúmulo.

La idea de la materia oscura, debido a las observaciones astronómicas, ha resultado la "salida" más fácil para los cosmólogos (aunque sigan sin saber qué es esta dichosa materia oscura). Sin embargo, quizás el problema es que parten de una base sencilla que -pudiese ser- estuviese equivocada. En física partimos siempre que las leyes que rigen todo son universales. Por ello mismo nos encontramos ante un mundo de especulaciones sobre la energía oscura. Pero esta observación, de que las leyes de la física son universales, es también un mero postulado indemostrable. Es decir, ¿cómo saber que las reglas que nos rigen como seres humanos en el universo en el que vivimos, son globales?

¿No podría pasar que las leyes de la física son locales, es decir, funcionan en una parte el universo y no en todo? Si esto es así, tal vez no estaríamos hablando de un fenómeno como la materia oscura. Y si esto es así, las explicaciones al respecto serían especulaciones fuera de todo rigor, porque claramente estaríamos hablando de otras leyes de la naturaleza. Esto sin duda es una especulación, pero es tan dudosa como la razón de la existencia de la materia oscura.